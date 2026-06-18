Mexx Meerdink (AZ) luce un tatuaje a tamaño real de sí mismo

Mexx Meerdink, delantero de 22 años del AZ, se ha tatuado a tamaño real en la espalda su celebración de gol, tal como mostró en Instagram Stories.

Mientras descansa del Mundial, el jugador de Winterswijk se bautizó la semana pasada y visitó el estudio «tattzbykees» en Ámsterdam.

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En el diseño posa con la camiseta del AZ, donde se lee su nombre y el dorsal 35.

Recuerda al que se hizo en 2017 Leroy Sané, entonces en el Schalke 04.

En una entrevista con BILD admitió después: «Era joven. Hoy tomaría otra decisión. Antes chocaba contra el muro aunque me doliera; solo así aprendía».

La tinta de Sané generó debate mundial; Johan Derksen llegó a sugerir que buscara ayuda profesional.

Meerdink se unirá pronto al AZ con su nueva tinta. El habilidoso zurdo espera que el club de Alkmaar venda a Troy Parrott para convertirse en el delantero titular.