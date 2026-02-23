México vs. Islandia, Partido Amistoso 2026: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

México recibe a Islandia este miércoles 25 de febrero en el Estadio Corregidora a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, como parte de un partido amistoso de preparación rumbo al Mundial 2026.

Sigue aquí en directo el partido amistoso México vs Islandia

La Selección mexicana tendrá una nueva oportunidad para tratar de ir encontrando su mejor versión y también será la última llamada para varios jugadores, quienes esperan aprovechar este duelo para convencer a Javier Aguirre de cara a la lista final de la Copa del Mundo.

El conjunto islandés no estará en el Mundial; sin embargo, tomarán este enfrentamiento con mucha seriedad y prometen ser un buen sinodal para el Tricolor a pocos meses de su debut mundialista ante Sudáfrica.

Aquí en GOAL, te decimos cómo ver la transmisión de este partido amistoso de México:

Cómo ver México vs Islandia, por Partido Amistoso: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido será transmitido en México a través de Canal 5, Azteca 7, TUDN, Vix Premium y aztecadeportes.com, mientras que en los Estados Unidos, podrá verse por la señal de TUDN, Univisión, Vix Premium, Fox Deportes y Fubo Sports . Para España y Sudamérica no habrá transmisión de este compromiso.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de México vs Islandia

El partido se disputa este miércoles 25 de febrero a las 20:00 horas (tiempo del centro de México) y tendrá como escenario el estadio Corregidora.

México: 20:00 horas

Estados Unidos:21:00 horas (tiempo del este)

Argentina: 23:00 horas

23:00 horas España:03:00 horas (jueves 26)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias de México

Sin los seleccionados europeos, México afrontará este duelo amistoso, el cual será una de las últimas pruebas que tendrá el equipo dirigido por Javier Aguirre de cara a su debut mundialista en la cancha del Estadio Azteca contra Sudáfrica, con la mira puesta en tener una participación histórica.

Una de las grandes incógnitas a pocos meses del arranque de la Copa del Mundo es la portería, por lo que tanto Luis Ángel Malagón como Raúl Rangel deberán aprovechar los minutos que el 'Vasco' les brinde para ganarle la carrera a Guillermo Ochoa, quien por la experiencia, parece llevarles ventaja.

Tras este partido, los siguientes compromisos serán contra Portugal y Bélgica en la última Fecha FIFA previa al Mundial y tras estos duelos, se revelará la lista final para que comience una concentración de mes y medio, lo que afectará a equipos de la Liga MX que no podrán contar en Liguilla con sus seleccionados nacionales.

Noticias de Islandia

La selección de Islandia no logró clasificarse a la Copa del Mundo 2026 y recién comienza su siguiente proceso tanto para la Eurocopa como para el Mundial del 2030, por lo que este juego ante México les servirá para adquirir experiencia de cara a lo que se viene en los próximos años.

El equipo islandés solamente ha asistido en una ocasión a la justa mundialista, la cual fue en Rusia 2018, dos años después de una histórica participación en la Euro cuando llegaron hasta los cuartos de final, antes de ser goleados y eliminados a manos de Francia.

Cómo llegan al partido

