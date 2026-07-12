Messi, tras superar a Suiza: «Lo que está pasando con Argentina no es normal»

Lionel Messi, capitán de Argentina, afirmó que lo logrado por su selección en los últimos años «no es algo normal», tras avanzar a semifinales del Mundial 2026 al vencer a Suiza en cuartos.

Según el diario español «Marca», Messi celebró el pase a semifinales tras el sufrido duelo contra Suiza y afirmó: «Este grupo no deja de hacer historia y nunca se cansa de aspirar a más».

Sobre Julián Álvarez afirmó: «Marcó un gol magnífico, pero no es la primera vez. Tiene un disparo fantástico y lo demuestra desde hace tiempo; esta temporada con el Atlético de Madrid ha anotado tantos similares. Estoy muy contento con el resultado y de que Julián y Lautaro hayan marcado; necesitábamos sus goles».

Sobre volver a semifinales, Messi insistió: «Lo he dicho muchas veces. Este grupo siempre compite y nunca pierde la determinación ni las ganas de lograr más, y demuestra que está a la altura de las mejores selecciones. Como dije, lo que ha logrado este grupo no es habitual: ser campeones del mundo, ganar la Copa América y ahora volver a semifinales.

Y añadió: «Debemos disfrutar de lo que vivimos, como lo hace la afición. Enfrentaremos el partido como siempre y buscaremos llegar en la mejor forma».

Messi se convirtió en el primer argentino en jugar tres semifinales de Mundial y añadió: «Es increíble estar otra vez entre las cuatro mejores. Este grupo sigue haciendo historia y no se cansa de aspirar a más. Hoy dimos un paso más y seguiremos compitiendo como siempre».

Sobre el duelo contra Inglaterra, Messi añadió: «Es especial: nunca les he enfrentado. Es una potencia y siempre es fantástico medirse a selecciones de este nivel, más aún en una semifinal del Mundial. Ahora debemos descansar, pues acumulamos muchos partidos y cansancio, y el grupo lo nota; queremos llegar en óptimas condiciones para seguir compitiendo».