Messi se reserva por contrato poder dejar el Barça al final de cada temporada

A pesar de que tiene un contrato firmado hasta el 2021, decidirá su continuidad en función de sus sensaciones, según El País

Las relaciones entre el vestuario y la directiva del Barça son precisamente las mejores. Quizá por eso, en este momento, esta noticia está provocando un ataque de histeria y nerviosismo en el entorno azulgrana. Según ha revelado el diario "El País", el contrato de Lionel Messi con el FC no expira necesariamente en 2021, ya que en la última renovación ambas partes firmaron la posibilidad de que Messi, después de cumplir los 32 años, pudiera rescindir su contrato de manera unilateral. Una cláusula que no es nueva para el Barça y que el club ya pactó con jugasdores como Carles Puyol, Andrés Iniesta o Xavi Hernández, leyendas del club azulgrana.

El mejor jugador de la historia y a la sazón, capitán del equipo, no quiso gravar la economía del club y tampoco ser esclavo de ninguna renovación. Al contrario, tanto él como el propio Barça firmaron seguir juntos de mutuo acuerdo, dejando abierta la posibilidad de que Messi pudiera decidir, libremente, resolver su contrato si no se sentía cómodo o no tenía buenas sensaciones tras cumplir los 32 años.

No es un secreto que Josep María Bartomeu, presidente del FC Barcelona, ya ha comentado en varias ocasiones que desea renovar a Messi antes de que su mandato expire. Si eso acaba por suceder, sería la novena vez que Messi renueva contrato con la entidad culé, pero por ahora, ambos aún no han creído conveniente dar ese paso. Messi, que si quisiera haber ganado más dinero podría haber salido del Barça en varias ocasiones - la última cuando el le ofreció un sueldo astronómico, mucho mayor que el que cobra ahora-, desea seguir ligado al Barça.

Es feliz en Barcelona, es fiel al club de su vida y sabe que su relación con el equipo se basa en una cuestión que va más allá de cláusulas y contratos: la lealtad. Él no desea irse del Barça.