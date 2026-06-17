Messi: Por eso lloré tras mi gol contra Argelia

Lionel Messi, capitán de Argentina, celebró con emoción su «hat-trick» ante Argelia en el debut del Mundial 2026 y explicó las lágrimas que conmocionaron a todos.

El capitán, que ya guió a la Albiceleste al título en 2022, abrió el torneo con un triplete que lo colocó como máximo anotador y le valió el premio a mejor del partido.

Además, «La Pulga» igualó el récord del alemán Miroslav Klose como el jugador con más goles en la historia de la Copa del Mundo, con 16 tantos.

Tras el encuentro, declaró en «beIN Sports»: «Quiero celebrarlo con mi familia, con mis compañeros y con la afición».

Y añadió: «Es un momento precioso empezar el Mundial así; hoy hemos conseguido una victoria muy importante».

Sobre su gran rendimiento en su sexta Copa, afirmó: «Estoy en buena forma y era clave ganar hoy; el primer tiempo fue difícil, pero en el segundo lo manejamos».

También agradeció a la afición: «Gracias por demostrar que Argentina vive una locura por el fútbol. Disfrutan estas victorias tanto como nosotros».

En otras declaraciones, destacadas por el periodista italiano Fabrizio Romano en su cuenta de «X», Messi habló sobre el momento en el que se le vio llorar mientras celebraba el primer gol ante Argelia.

El jugador de 39 años declaró: «Sí, lloré tras el primer gol, pero no tuvo nada que ver con el fútbol».

El capitán explicó: «He pasado unos días difíciles, pero estoy agradecido al cuerpo técnico y a mis compañeros por estar siempre a mi lado y darme fuerza».