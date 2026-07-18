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Messi: «Para mí, el Mundial de 2022 ya se ha acabado»

L. Messi
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EE. UU.

¿Qué dijo el mago número uno de Argentina?

Lionel Messi, capitán de Argentina, mostró su alegría por sus logros antes de jugar su tercera final del Mundial.

Mañana domingo, él y sus compañeros desafiarán a España en la final del Mundial 2026, con la mira puesta en un segundo título consecutivo.

Lee también... Entre el oro y las lágrimas... ¿Dónde pondrá Messi el punto final?

Messi declaró, en unas palabras que destacó el periodista italiano Fabrizio Romano a través de su cuenta oficial en la red social «X»: «Sin duda, siento que mi carrera es como un videojuego».

Y añadió sonriendo: «En el último Mundial, cuando ganamos la Copa, creo que el juego ya había terminado».

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Aunque se le ha comparado con muchas leyendas, muchos expertos, críticos y aficionados le consideran el mejor de la historia.


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