Messi logra varios récords en el Mundial 2026

Lionel Messi brilla en el Mundial 2026: ya clasificó a Argentina a cuartos y batió nuevos récords.

Según Opta, es el único jugador (desde 1966) que, en una misma Copa, ha creado 10+ ocasiones de gol y completado 10+ regates, dar 10 pases en profundidad o más y provocar 10 faltas o más.

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Hasta ahora ha creado 15 ocasiones, completado 10 regates, dado 11 pases en profundidad y provocado 13 faltas.

Messi fue clave en la clasificación a cuartos: dio una asistencia y marcó en la victoria 3-2 ante Egipto, que llevó al campeón a enfrentarse a Suiza.

«La Pulga» lidera la clasificación de goleadores con 8 tantos, uno menos que Kylian Mbappé (Francia) y Erling Haaland (Noruega), y dos por encima de Harry Kane (Inglaterra).



