Messi, Dibu Martínez, Scaloni y la hinchada: qué premios puede ganar Argentina en la gala The Best 2022

Tras la consagración en el Mundial de Qatar 2022, la Albiceleste copó las nominaciones para los premios anuales de la FIFA.

Cuando hay años mundialistas, las nominaciones para los dos grandes galardones que tiene el mundo del fútbol suelen estar marcadas por lo ocurrido en la máxima cita. Y cuando un equipo es tan marcadamente el mejor como ocurrió con Argentina en Qatar 2022, más todavía.

Por eso, no es sopresa para nadie que la Albiceleste haya copado las nominaciones para la gala de los premios The Best, que además se lleva a cabo menos de dos meses y medio después de que Lionel Messi levantara la Copa del Mundo en el estadio Lusail.

Tras el éxito en Qatar, el seleccionado argentino tiene representantes en las ternas finales de las tres categorías individuales masculinas que se premiarán en la gala de este 27 de febrero en Zúrich. Además, el acompañamiento de los hinchas al equipo tanto durante el Mundial como en los festejos posteriores fue tan histórico que también aspira a ser premiado.

Además, Julián Álvarez estuvo en la lista preliminar de candidatos al mejor jugador del año y un futbolista del torneo local, Francisco González Metilli, apareció entre los nominados al Puskas al mejor gol. Sin embargo, ninguno de los dos quedó en la terna final.

A continuación GOAL repasa todas las nominaciones de Argentina para los premios The Best.

MEJOR JUGADOR: Lionel Messi

Getty Images

Después de haber logrado el único título que le faltaba a su carrera, Leo es el gran candidato a quedarse por segunda vez con el premio que ya ganó en 2019. Además de haber tenido una de las más grandes actuaciones individuales de la historia de la Copa del Mundo, en la que marcó siete goles y coronó con el Balón de Oro, tuvo una primera mitad de temporada brillante en PSG.

Compite en la terna con los franceses Kylian Mbappé y Karim Benzema.

MEJOR ARQUERO: Emiliano Martínez

Getty

En apenas un año y medio, Dibu pasó de ser un desconocido para muchos a uno de los más grandes ídolos de la historia de la Selección. El marplatense viene de ganar el Guante de Oro en Qatar donde, además de haber sido decisivo en las tandas de penales contra Países Bajos y Francia, protagonizó una salvada clave en los instantes finales de los encuentros contra Australia y tuvo la atajada más importante de la historia de la Copa del Mundo sobre Kolo Muani en la última jugada de la final.

Compite en la terna con el belga Thibaut Courtois y el marroquí Bono.

MEJOR ENTRENADOR: Lionel Scaloni

Getty

El "joven inexperto" que se hizo cargo de la Selección a mediados de 2018 de forma interina terminó por cortar la sequía de 28 años sin títulos de la Albiceleste en la Copa América de 2021 y un año más tarde logró la gloria eterna al convertirse en el DT que consiguió el tercer Mundial para el combinado nacional. Además, bajo su mando Argentina construyó el invicto más largo de su historia con 38 partidos sin perder y sumó otro título oficial en la Finalissima contra Italia.

Compite en la terna con el italiano Carlo Ancelotti y el español Pep Guardiola.

PREMIO A LA AFICIÓN: La hinchada

Getty

Además de haber hecho historia en el campo de juego, Argentina dejó su huella en todos los estadios de Qatar con el color y el calor de sus fanáticos, que volvieron un éxito internacional su canción emblema "Muchachos", que ahora se canta en estadios de todo el planeta. Además, tras la consagración cinco millones de personas salieron a recibir al plantel en una inolvidable fiesta.

Compite en la terna con un hincha saudí que recorrió 1600 kilómetros por el desierto para alentar a su selección en el Mundial y con los fanáticos japoneses que limpiaban las tribunas luego de cada partido en Qatar.