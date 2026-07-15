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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

Messi bate un récord en las semifinales del Mundial

Inglaterra vs Argentina
Inglaterra
Argentina
World Cup
H. Kane
L. Messi
Inglaterra
Argentina
EE. UU.

Un partido histórico para Messi y Kane

El partido de semifinales del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, disputado este miércoles, fue histórico para Lionel Messi y Harry Kane.

Con 39 años y 21 días, el capitán argentino se convirtió en el jugador de campo de mayor edad en disputar una semifinal de la Copa del Mundo, según «Squawka», y sigue ampliando su colección de récords.

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Por su parte, el capitán de Inglaterra, Harry Kane, disputó su partido internacional 121 y se situó segundo en la lista de jugadores con más encuentros con la selección inglesa, superando a Wayne Rooney (120).

Según Opta, solo le supera el legendario portero Peter Shilton, con 125 encuentros.

Inglaterra había eliminado a Noruega 2-1 en cuartos del Mundial 2026, y Argentina venció a Suiza 3-1.

En el otro duelo de cuartos, España venció 2-0 a Francia, subcampeona de 2022, y avanzó a la final.

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