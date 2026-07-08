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Muhammad Sharaf Eldeen

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Messi bate su propio récord ante Egipto

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El maestro del tango sigue brillando a pesar de su avanzada edad

Lionel Messi alcanzó dos nuevos hitos al guiar a Argentina a una victoria 3-2 sobre Egipto en los octavos del Mundial 2026, clasificando al campeón a cuartos.

El capitán argentino lideró la remontada: primero asistió en el 2-1, y luego marcó el empate, antes de que Enzo Fernández anotara el gol de la victoria en el tiempo de descuento. Así, la Albiceleste remontó una desventaja de dos goles y logró una victoria dramática, pese a que Messi falló un penalti durante el encuentro.

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Con su gol a Egipto, Messi llegó a 8 tantos en el Mundial 2026, batiendo su propio récord de 7 goles en 2022 y convirtiéndose en el jugador de 30+ con más goles en una sola edición. según datos de Opta.

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Además, ha marcado 8 de los 17 goles anotados por jugadores de 38 años o más en la historia del torneo, el 47 % del total.

«La Pulga» buscará ampliar su legado en cuartos de final ante Suiza, un paso más hacia la defensa del título.


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