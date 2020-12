Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 18 de diciembre de 2020

Goal te cuenta la actualidad del día y las noticias de última hora que se producen en el fútbol mundial e internacional.

Maicon vuelve al fútbol italiano

El histórico lateral derecho del Inter, campeón de la en 2010, jugará otra vez en . Sí, el brasileño, a sus 39 años, vuelve al fútbol italiano para actuar en el Sona ASD, de la cuarta división.

El quiere seguir contando con Olivier Giroud

A pesar de que el se está moviendo para incorporar al delantero, el club de Londres no tiene intenciones de separarse del jugador, según informa Telegraph.

Divock Origi, con un pie fuera del

El delantero apenas jugó siete partidos en la actual temporada y busca cambiar de aire en este mercado invernal. Según Daily Express, hay dos equipos candidatos para incorporar al futbolista: y Wolverhamtpon.

Jasper Cillessen abre la puerta para salir del

"Es simple, tengo que seguir trabajando duro para estar a punto cuando el entrenador me necesite, pero sinceramente no me veo sentado en el banquillo del Valencia hasta dentro de dos años y medio, cuando termina mi contrato", afirmó el portero en una entrevista con Voetbal International. El holandés, quien se recupera de una lesión, no quiere ser suplente de Jaume Doménech.

Se mueve el banquillo del 04

Último en la , con cuatro puntos en 12 partidos, el Schalke 04 ha decidido cambiar el entrenador. Manuel Baum fue despedido y deja así el banquillo. ¿Su reemplazante? Al menos, por los próximos dos partidos, será el holandés Huub Stevens.

La pregunta por Jeremie Frimpong

Lateral derecho del , de 20 años, que ya se destaca en el fútbol de . SportMediaset apunta que la operación podría realizarse en este mercado invernal por 15 millones de euros.

El le busca club a Dele Alli

Según informa CalcioMercato.com, el centrocampista, sin lugar en el equipo de Londres (ocho partidos suma en la actual temporada), estaría en la mira del Rangers, de Escocia. Las negociaciones parecen aumentar.

La ofrecería a Dybala y Bernardeschi por Pogba

La Juventus, según ESPN, está preparada para usar a Paulo Dybala y Federico Bernardeschi como monedas de cambio en su intento por recuperar a Paul Pogba del . Los Bianconeri están ansiosos por traer de vuelta al internacional de que parece tener claro que no quiere seguir en Old Trafford.

El querría traspasar a Coutinho en enero

Según el Diario Ara, el Barcelona cree que el brasileño es transferible en enero tras la irrupción de Pedri, que le ha ganado la partida para ser titular. La Junta Gestoa que dirige Carles Tusquets habría pedido al secretario técnico, Ramon Planes que intente pactar una salida para él antes de las elecciones del 24 de enero. Su salida alivaría la masa salarial y haría caja con su venta.

Juventus e Inter se interesan por Joao Felix

Joao Félix está, según Calciomercato, está en la agenda de dos gigantes de la , la Juventus y el Inter, y estarían dispuestos a ofrecer una importante cantidad por el jugador portugués que esta temporada está explotando en el .

El quiere a Origi

Los Wolves son el último equipo en expresar interés en el delantero del Liverpool Divock Origi, según The Athletic. El belga no está teniendo muchos mimutis esta temporada y Nuno lo quiere para convertirse en sustitución del lesionado Raúl Jiménez en Molineux.

Ancelotti quiere cumplir su contrato entero en el

Carlo Ancelotti quiere quedarse en el hasta el final de su contrato en 2024. “Me gustaría terminar el contrato [en el Everton] porque será la primera vez, aparte del Milán donde pasé ocho años, que me quedo más de dos años. Me gustaría terminar mi contrato aquí con trofeos y con algo especial", dijo el italiano al Liverpool Echo.

Media Europa ya sigue a Isco

Juventus, y Everton ya le seguían y el se ha unido a la lista de clubes que están considerando un fichaje de Isco en enero, según Sport. El jugador de 28 años ha caído en desgracia en el Santiago Bernabéu y se le podría permitir irse mientras el Madrid recorta su gasto salarial.

El United quiere pescar en la cantera del

El Manchester United está en conversaciones con el defensa del Celta de Vigo Stefan Bajcetic, según La Voz de Galicia y parece que ambas partes están interesadas en que el movimiento del joven de 16 años se cierre pronto.

¡Buenos días, amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 18 de diciembre de 2020. El mercado volverá a abrir en el próximo 4 de enero, pero tras un verano extraño por el coronavirus, muchos equipos ya están planificando sus movimientos para cuando vuelvan a poder firmar jugadores.