Mercado de fichajes de Universidad Católica en vivo: los rumores de refuerzos para la segunda rueda 2022

Universidad Católica necesita encontrar soluciones en el mercado de fichajes para la segunda rueda del Campeonato Nacional 2022 en su objetivo de levantar el rendimiento del equipo que marcha en la medianía de la tabla y se aleja del sueño del pentacampeonato.

De hecho, la institución ya sufrió su primer fracaso del curso al no clasificar a octavos de final de la CONMEBOL Libertadores y se juega un cupo a la Copa Sudamericana este martes recibiendo a Talleres en Las Condes.

En ese sentido, ya aseguró la contratación de Daniel González, proveniente de Santiago Wanderers. El central de 20 años, se suma a la escuadra que dirige Ariel Holan hasta fines de 2025 tras el pobre rendimiento de las incorporaciones a principios de año.

Según reporta La Tercera, el formado en el Decano llegaría a San Carlos de Apoquindo por una cifra cercana a los 500 mil dólares. Además, el prometedor zaguero -que era pretendido también por Colo Colo y Universidad de Chile- no ocuparía ninguna de las tres vacantes que los clubes disponen para el segundo semestre ya que se le considera como refuerzo del fútbol joven.

El posible regreso de Matías Dituro

El arquero terminó su préstamo con el Celta de Vigo, club al que llegó a petición de Eduardo Coudet y que decidió no hacer uso de la opción de compra por una cifra cercana a los 1.5 millones de la divisa norteamericana por lo que deberá regresar a la precordillera.

El citado matutino advierte, eso sí, que su retorno no es algo seguro ya que podrían llegar otras ofertas por él hasta las oficinas de los tetracampeones puesto que necesitan "hacer caja para poder reforzarse, después de un 2021 con enormes pérdidas con $ 3.538 millones".

En caso de que eso ocurra, la UC deberá desprenderse de Nicolás Peranic, quien ostenta uno de los cupos extranjeros al igual que Fernando Zampedri, Nehuén Paz, Lucas Melano y Yamil Asad. Además se espera el pronto retorno de Luciano Aued, quien no fue inscrito para jugar el presente torneo por problemas de salud. Luli tiene contrato hasta final de año y podría volver a ser inscrito en el mercado invernal si recibe el alta médica.

Cabe destacar que Dituro fue estelar en los 38 partidos de Liga de los Celtistas por delante del canterano Rubén Blanco. De este modo, el argentino igualó el registro que había firmado Santiago Cañizares en la temporada 1993/1994, y cerró el torneo liguero con 43 goles encajados y cuatro penales atajados, uno de ellos a Karim Benzema.

César Pinares, en el horizonte cruzado

El talentoso volante zurdo puso fin a su aventura en el Altay, de la Superliga turca, pese a que su contrato vencía en junio de 2023. Según TNT Sports, el futbolista "llegó a un acuerdo para rescindir su vínculo, pues resignó parte de una deuda que la institución tenía con él para conseguir la ruptura de la relación laboral".

De este modo, ya se encuentra en el país como jugador libre lo que podría acelerar sus negociaciones con el cuadro cruzado.

De hecho, hace unos días el propio jugador reconoció en La Tercera que Holan sacó uno de los mejores rendimientos de su carrera que atrajo las miradas de Gremio de Brasil. No obstante, reconoció que "por ahora el teléfono está en modo avión... Estoy descansando. Hace mucho tiempo que no descansaba. Desde que llegó Ariel a la Católica, en 2019, que no tengo vacaciones. Esas fueron las últimas que tuve, cuando se fue Quinteros. De ahí me fui a Brasil, donde estaban en pleno campeonato; después a Turquía, cuando estaban recién empezando el torneo. Entonces, son más de dos años y medio que no he podido descansar. Es difícil decir algo ahora, porque uno tiene que tomar las decisiones en frío sobre su futuro".

Y respecto a su deseo de retornar al club con el que se coronó campeón, sentenció: "Creo que la respuesta ya la sabes, pero no me gusta mucho candidatearme o ser tribunero. No me gusta decir cosas para caerle bien a la gente. Ahora, con respecto a tu pregunta, es lógico que ahí hay un cariño. Eso está más que claro (...) Por ahora, mi representante no me ha dicho nada. Estoy dedicado a descansar".