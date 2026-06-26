Un día después del Túnez 1-3 Países Bajos, Willem van Hanegem critica la defensa de Ronald Koeman y espera el regreso de un jugador para los octavos contra Marruecos.

En su columna de este viernes en el Algemeen Dagblad, critica los espacios que dejó la defensa naranja: «Contra Suecia pasó lo mismo; eso nos podría haber costado tres goles en lugar de uno».

Aké, como lateral izquierdo, se proyectaba demasiado al centro, según Van Hanegem. «Eso dejaba nuestro costado izquierdo expuesto al perder el balón. O por culpa de nuestro capitán, Virgil van Dijk, que a veces se muestra tan pasivo que te hace pensar: ¿está lesionado o qué? Los espacios se pueden cerrar, ¿sabes?».

Van Hanegem espera una mejora notable ante Marruecos, rival de Holanda en la siguiente ronda. «Si no, aparecerá Saibari, falso nueve rápido e inteligente. Por eso celebro el regreso de Van de Ven el martes; el jueves se echó de menos su velocidad».

Para el exentrenador, el duelo del martes entre Holanda y Marruecos será especial: «Tengo muchos amigos marroquíes. Están eufóricos, creen que nos van a ganar».

«No somos favoritos, pero ellos tampoco. Marruecos atacará y eso nos creará espacios», concluye, confiado en las opciones de la selección de Koeman.

Si Holanda gana, en octavos se medirá a Sudáfrica o a la anfitriona Canadá, que luego aspirarán a cuartos.