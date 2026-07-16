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France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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Mbappé supera a Messi en tiros a puerta; Ronaldo, noveno

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Messi y Mbappé compiten por varios récords del Mundial

Hasta ahora, el francés Kylian Mbappé lidera el Mundial 2026 con 19 tiros a puerta, según «Squawka».

Le sigue el argentino Lionel Messi con 18, y en tercera posición está el noruego Erling Haaland con 13.

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El inglés Harry Kane es cuarto con 12 disparos, por delante de Vinicius Jr., Mikel Oyarzabal y Jude Bellingham, quintos con 11 cada uno.

El joven español Lamine Yamal es octavo con 10 disparos, la leyenda portuguesa Cristiano Ronaldo noveno con 9 y el francés Désiré Doué décimo con 8.

Clasificación de los jugadores con más disparos a puerta en el Mundial de 2026:

1. Kylian Mbappé (Francia) — 19 disparos
2. Lionel Messi (Argentina) — 18 disparos
3. Erling Haaland (Noruega) — 13 disparos
4. Harry Kane (Inglaterra) — 12 disparos
5. Vinícius Júnior (Brasil) — 11 disparos
6- Mikel Oyarzabal (España) — 11 disparos
7- Jude Bellingham (Inglaterra) — 11 disparos
8- Lamine Yamal (España) — 10 tiros
9. Cristiano Ronaldo (Portugal) — 9 tiros
10. Désiré Doué (Francia) — 8 tiros.


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