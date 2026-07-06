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Hussein Hamdy

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Mbappé responde con dureza al ataque racista: «Una mujer despreciable que no merece su cargo»

K. Mbappe
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Declaración incendiaria

La estrella francesa Kylian Mbappé respondió con dureza a los ataques racistas de una senadora paraguaya, a la que llamó «mujer despreciable e indigna de su cargo».

La senadora paraguaya Celeste Amaría, tras el partido entre Francia y Paraguay, lo había llamado «colono camerunés que finge ser francés, rencoroso, ingrato, arrogante y feo».

Amaría añadió: «Estuvo tenso y muerto de miedo todo el partido, igual que su equipo; no marcaron y ganaron por suerte. Solo pedimos que la selección de Paraguay no le diera una bofetada al final, aunque yo no soy aficionada al fútbol».

Además, criticó que Mbappé se negara a saludar a Orlando Gil: «Es un grosero, ni siquiera ha aprendido a escribir, y en lugar de leche materna se alimentaba de coco, y el ser más culto que ha escuchado era un chimpancé. Deberías haberle levantado el dedo, Orlando Gil; yo lo hago en el Senado y no pasa nada».

Mbappé respondió en «X»: «Señora Celeste Amaría, es usted despreciable e indigna de su cargo. No representa a Paraguay, un país que ha mostrado pasión y honor en el torneo».

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Por tu ignorancia y racismo, el mundo ya olvidó la trayectoria y el esfuerzo histórico de tu selección en este Mundial, y ahora solo se ve a una mujer indigna que ofrece la peor imagen de su país. Nunca permitiré que personas como ella difundan odio y racismo por todo el mundo».

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