Mbappé: "¿Real Madrid? Mi decisión no está tomada y no voy a ir ahora a hablar con el rival"

Tras el partido y la victoria ante el Lille, Kylian Mbappé ha negado haber dado su consentimiento al Real para pasar a formar parte de la plantilla blanca el próximo verano una vez finalizado ya el contrato en vigor con el PSG.

En palabras del ariete francés a Amazon Prime al término del choque liguero, "no, mi decisión no está tomada. Creo que jugar contra el Real Madrid (en Champions League) cambia muchas cosas. Aunque ahora soy libre de hacer lo que quiera, no voy a ir a hablar con el oponente o hacer ese tipo de cosas. Estoy centrado en ganar al Real Madrid, intentar marcar la diferencia y luego veremos qué pasa".