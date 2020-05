Mazatlán FC: ¿Por qué se llama así, quiénes son los dueños y dónde jugará?

Con la venta de Morelia, Mazatlán tendrá futbol profesional por primera ocasión en su historia.

En el futbol mexicano todo puede pasar, y todo parece indicar que luego de muchos años complicados Morelia venderá su franquicia de la , dándole paso a Mazatlán FC. El nuevo club debutará en el Máximo Circuito para el Apertura 2020, existiendo muchas incógnitas respecto a su futuro.

Según se ha podido saber, el proyecto tendría un importante respaldo financiero, buscando establecer de una vez por todas un equipo en el estado de Sinaloa. Este 27 de mayo el gobernador de Sinaloa confirmó el proyecto, teniendo un espectacular estadio que fungirá como su casa.

Luego de especulaciones, Quirino Ordaz confirmó que se mantienen negociaciones firmes, y el nombre del equipo será Mazatlán FC y no Delfines como se había especulado, buscando conectar con los exigentes fanáticos y crear una identidad que cautive simpatizantes en todo el país.

A continuación, en Goal te platicamos todo lo que tienes que saber sobre Mazatlán FC, el inminente nuevo inquilino de la Liga MX.

EL GOBERNADOR DA PISTAS

En entrevista con el portal Línea Directa, el gobernador Quirino Ordaz contó un poco sobre la actualización de la mudanza: “Mazatlán se va a llamar, hay un rollo que según será Delfines. Eso no es cierto, eso ya está definido, se va a llamar Mazatlán FC, en dos semanas vamos a saber todo, no está confirmado todavía”.

Igualmente, contó que y tuvieron interés en ser la nueva franquicia del estado de Sinaloa: “La Liga en Ascenso dejó de ser, ahora dicen que en dos años o cinco, entre que son peras y son manzanas, y que no va a ver ventas de plazas, pues tuvimos que buscar a un equipo actual con deseos de mudarse, buscamos a varios equipos, siempre mostraron interés, vino hasta Angélica Fuentes. Lobos BUAP manifestó intención, al igual que Querétaro”, aseguró.

Finalmente, contó cuándo podrían existir noticias respecto al futuro del nuevo club: “De aquí en dos semanas, esto no es del gobierno. El estadio sí, pero el equipo no. No puede ser propiedad de gobierno, ya tienen dueño, que es TV Azteca, ellos son los dueños. Habría que comercializar muchas cosas y buscarían sumar empresarios", dijo.

LA HISTORIA DE MAZATLÁN EN EL FUTBOL

Habitantes de Mazatlán: 658,354 habitantes.

Ubicación: Noroeste de la República mexicana.

La principal duda respecto a la franquicia de Mazatlán es el arraigo que podría tener el equipo, ya que como bien se sabe la principal pasión en Sinaloa es el béisbol. El equipo más popular de la región es Tomateros de Sinaloa, que participa en la Liga mexicana del Pacífico, además de de Mazatlán, Cañeros de Los Mochis y Algodoneros de Guasave, entidades que también juegan en esta región.

El nacimiento de Mazatlán FC representa un hecho histórico para el futbol mexicano, debido a que es el primer equipo en la historia de la ciudad. solo estuvo dos temporadas en Primera División, y Murciélagos se mantuvo en .

Según reporta mediotiempo, el equipo seguiría siendo propiedad de Grupo Salinas, respaldados con un grupo de inversionistas y el gobierno del estado de Sinaloa, que habría colaborado con la construcción del estadio.

¿EN QUÉ ESTADIO JUGARÁN?

La casa de la franquicia será el Estadio de Mazatlán, flamante recinto que aún no ha sido inaugurado y que tendrá capacidad para 20,000 espectadores. Según se presume, su costo fue de 460 millones de pesos, convirtiéndose en uno de los inmuebles más modernos del país.

¿QUIÉN SERÍA EL ENTRENADOR?

Según ha podido confirmar Goal, el más adelantado para tomar las riendas del equipo es Juan Francisco Palencia. El Gatillero radica en preparándose para su próxima oportunidad en los banquillos, recordando que dirigió previamente a Pumas y Lobos BUAP.

MORELIA, EL SACRIFICADO

Lamentablemente, esta negociación tendrá un gran perdedor, que será Monarcas . Después de 40 años en el Máximo Circuito tocará el momento de despedir a los Purépechas, debido a una decisión unilateral.

Sus jugadores pasarían a ser propiedad de Mazatlán, que contaría con una interesante base para dar sus primeros pasos en la Liga MX. Igualmente, se estudia la posibilidad de tener una franquicia de Segunda División en Michoacán.