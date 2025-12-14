Marsella vs Mónaco, Ligue 1: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Es el bouquet final de la Ligue 1 en 2025. Este domingo por la noche, el Olympique de Marsella recibe al AS Mónaco en un Vélodrome transformado en una fortaleza inexpugnable. Invictos en casa esta temporada, los Focenses quieren aprovechar este importante activo para disipar las dudas nacidas de sus recientes tropiezos en el campeonato (empate contra Toulouse, derrota en Lille) y disfrutar de una Navidad cálida en el podio.

Sigue en directo el partido Marsella vs Mónaco de la Ligue One 2025-26

El Marsella impulsado por su dúo de fuego

Si la enfermería marsellesa está bien llena (Medina, Harit, Traoré...), el ataque, en cambio, está en plena forma. Revigorizados por su éxito europeo en Bruselas, Mason Greenwood y Pierre-Emerick Aubameyang llegan lanzados. El gabonés, mejor pasador de la Liga de Campeones, y el inglés, autor de un doblete esta semana, forman un dúo temible capaz de romper cualquier cerrojo. Frente a una defensa monegasca frágil (26 goles encajados), tendrán espacios para brillar.

Getty Images

Mónaco, el enigma capaz de todo

En frente, Mónaco sigue siendo un enigma. Capaz de vencer al PSG o al Galatasaray, pero de caer ante Brest o Lens, el equipo de Adi Hütter es impredecible. Relegados al 7º lugar, los monegascos se juegan mucho: una derrota los alejaría peligrosamente del grupo de cabeza. Privados quizás de Paul Pogba, incierto, se apoyarán en la forma recuperada de Folarin Balogun para intentar derrotar al OM en su casa, lo que no han logrado desde 2022.

Un choque por Europa

Más allá de la rivalidad regional, este partido es un punto de inflexión para la carrera hacia Europa. Para el OM, ganar significa consolidar su lugar en el top 3 y mantenerse en contacto con el dúo PSG - Lens. Para Mónaco, es la ocasión de volver a la pelea y demostrar que tienen lo necesario para aspirar a más que el medio de la tabla.

En qué canal seguir el partido Marsella vs Mónaco

El encuentro entre Marsella y Mónaco de este domingo 14 de diciembre no tendrá transmisión en España, mientras que en México se transmite a través de Fox One. En Sudamérica, Disney+Premium será quien transmita el duelo, mientras que en Estados Unidos, se podrá ver en Fanatiz, Bein Sports y Fubo.

Horario y lugar del partido Marsella - Mónaco

Ligue 1 - Ligue 1 Stade Orange Velodrome

El encuentro entre el Marsella y Mónaco se llevará a cabo este domingo a partir de las 20:45, hora de España, en el Stade Orange Vélodrome de Marsella.

México: 13:45 horas

13:45 horas Argentina: 16:45 horas

16:45 horas Estados Unidos: 14:45 horas (tiempo del Este)

Información de los equipos y plantillas

Información sobre el equipo del Marsella

El Olympique de Marsella abordará la recepción de Mónaco con varias ausencias confirmadas. Facundo Medina, Hamed Junior Traoré y Amine Gouiri todavía están de baja y no han retomado el entrenamiento colectivo. Roberto De Zerbi confirmó que su regreso no es inminente, sin dar un calendario preciso, especialmente para Gouiri, que sigue en recuperación tras su operación en el hombro.

Sin embargo, persiste una incertidumbre en torno a Michael Murillo. El lateral panameño siente una molestia en la pantorrilla y será evaluado hasta el último momento, aunque el cuerpo técnico es más bien optimista. Rubén Blanco, con una lesión en la rodilla, también sigue siendo dudoso.

Buenas noticias en el plano ofensivo: Pierre-Emerick Aubameyang debería estar disponible para este choque, antes de unirse a su selección con vistas a la CAN. De Zerbi debería apoyarse en su estructura habitual para intentar continuar con la dinámica marsellesa frente a un competidor directo.

Información sobre el equipo de Mónaco

El AS Mónaco aborda el desplazamiento al Vélodrome con varias incertidumbres, comenzando por Paul Pogba. Afectado en una rodilla durante el calentamiento frente al Galatasaray, el campeón del mundo no está « al 100 % » según Sébastien Pocognoli. De vuelta al entrenamiento el viernes, sigue siendo incierto y se tomará una decisión en el último momento, ya que el personal se niega a correr riesgos innecesarios.

En el plano defensivo, Eric Dier (pantorrilla) y Christian Mawissa (isquiotibiales) están todavía en duda, mientras que Jordan Teze está suspendido. En cambio, Denis Zakaria y Thilo Kehrer regresan después de una suspensión, un refuerzo bienvenido de cara a este exigente choque frente al Marsella.

La forma de los dos equipos

Historial de enfrentamientos

Clasificación