Marruecos abre los octavos de final y Egipto cierra la ronda

Ya están definidos los 16 equipos que disputarán los octavos de final del Mundial 2026 en ocho partidos.
Los 16 equipos clasificados son: Canadá, Brasil, Paraguay, Marruecos, Noruega, Francia, México, Inglaterra, Bélgica, Estados Unidos, España, Portugal, Suiza, Egipto, Argentina y Colombia.
Egipto y Marruecos representan al mundo árabe y África en esta ronda.
Egipto avanzó tras empatar 1-1 con Australia y ganar en penaltis, mientras que Marruecos hizo lo propio con el mismo marcador frente a Holanda.
Marruecos abrirá la ronda este sábado ante Canadá, y Egipto cerrará la fase el martes frente a Argentina.
El calendario de los partidos de octavos de final (hora de La Meca) es el siguiente:
Sábado 4 de julio
Canadá - Marruecos (20:00 h).
Domingo 5 de julio
Paraguay - Francia (00:00).
Brasil - Noruega (23:00 h).
Lunes 6 de julio
México - Inglaterra (03:00).
Portugal - España (22:00).
Martes 7 de julio
Estados Unidos - Bélgica (03:00).
Argentina - Egipto (19:00).
Suiza - Colombia (23:00).