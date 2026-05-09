«Mark van Bommel, cerca de regresar como entrenador»

Mark van Bommel podría regresar al banquillo del Fenerbaçe. Los medios turcos señalan que es el candidato favorito de Aziz Yildirim, quien lidera las elecciones presidenciales del club. El exentrenador del PSV y del Royal Antwerp lleva dos temporadas sin equipo, pero eso podría cambiar este verano.

Su nombre suena con fuerza en vísperas de las elecciones a la presidencia del club. El candidato Aziz Yildirim lo ha señalado como su primera opción para el banquillo si gana. Los analistas otomanos dan muchas posibilidades a Yildirim.

Según el diario deportivo Fanatik, ya hubo contactos entre el equipo de Yildirim y Van Bommel, quien se muestra abierto a la oferta.

Durante el último año se ha centrado en su vida privada, apoyando a su hijo Ruben en su recuperación de una lesión de ligamentos. Con el delantero del PSV ya casi recuperado, su camino profesional parece despejado.

Van Bommel, de 49 años, ya dirigió al PSV, al VfL Wolfsburgo y al Antwerp. Consiguió sus mayores éxitos en Bélgica: en su primera temporada llevó al Antwerp al doblete de liga y copa, algo que el club no lograba desde hacía 66 años, y al año siguiente añadió la Supercopa.

Mientras, en el Fenerbaçhe la situación es convulsa: el equipo podría quedarse sin título, mientras su rival, el Galatasaray, encamina el campeonato.

Si Van Bommel ficha por el Fenerbahçe, se unirá a una lista de técnicos neerlandeses que pasaron por el PSV. Antes, Guus Hiddink, Dick Advocaat y Phillip Cocu dirigieron al gigante turco, y Erwin Koeman lo entrenó brevemente como interino.