Mark van Bommel, candidato sorpresa para seleccionador: «Es una opción»

Mark van Bommel suena como candidato a seleccionador de Bélgica, según Niels Poissonnier, responsable de fútbol de Het Laatste Nieuws.

La selección belga cayó en cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México ante España. En los minutos finales, Mikel Merino marcó el 2-1 tras un error de Senne Lammens.

Para los periodistas de HLN, la situación de Rudi García es insostenible: la fase de clasificación al Mundial fue decepcionante y el equipo terminó primero de grupo por muy poco, por delante de Gales y Kazajistán.

En la Liga de Naciones quedó tercero con cuatro puntos, por detrás de Francia e Italia.

Por ello, en el podcast de HLN se especula sobre su sucesor y se menciona a Van Bommel: «Es sin duda una opción».

«No será el único candidato, pero su nombre sonará con frecuencia en las próximas semanas. Hay que buscar en esa categoría. No podemos pagar el sueldo de un entrenador europeo de primer nivel, por eso elegimos a Rudi García».

«Tenemos que pescar en un estanque concreto y ahí es donde se encuentra Van Bommel. Si alguna vez va a aceptar un puesto en Bélgica, será en la selección nacional», concluye Poissonnier.

Van Bommel ya dirigió al Royal Antwerp en Bélgica, donde ganó la liga en 2023 y la Croky Cup.