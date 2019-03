Marioni: “Se me hace muy barato pagar para no descender”

El DT de Pumas consideró que hacer eso va en contra de la esencia del deporte.

perdió la categoría el pasado domingo tras caer ante León, sin embargo, la directiva dejó claro que pagará los 120 millones de pesos para permanecer en Primera División, situación que Bruno Marioni calificó como algo “muy barato”.

"Me parece muy barato, va en contra de la esencia de este deporte. Se me hace muy barato pagar y quedarte en Primera y no hablo de la cantidad, me parece que va en contra de la esencia de este deporte", señaló.

El DT de Pumas reiteró en que deben respetarse los descensos y así como lo que hacen los equipos de la división de plata para llegar a Primera División.

"No estoy de acuerdo, los descensos y los ascensos se hacen para que se cumplan. Son reglamentaciones de la Liga, que tenemos que respetar y en las que no podemos intervenir. Se hace un esfuerzo impresionante en la Liga de Ascenso y que, al final, no te dejen subir es doloroso", culminó.