Marcelo: “Zidane es como un hermano mayor para mí”

El defensor del Real Madrid habló sobre lo que siente por el francés y, además, se refirió a su ausencia en la Copa América.

Mientras disfruta de sus vacaciones en , Marcelo hizo una pausa para dialogar con el medio Esporte Espetacular, donde resaltó sobre todo el sentimiento que tiene por Zinedine Zidane: “Es como un hermano mayor para mí”.

El lateral afirmó que se considera “muy amigo” de su actual entrenador. “Me quedé muy feliz con su vuelta (al banquillo madridista), no tanto por volver a jugar, sino por volver a tener alegría”, reconoció el defensor, quien sigue sin querer elegir una fecha para su retirada del conjunto blanco: “Soy de Río de Janeiro. Nací en Botafogo y crecí jugando en Fluminense. Tengo un cariño especial por los dos equipos, pero no tengo en la cabeza planes para ver si voy a terminar mi carrera en Brasil”.

Marcelo, a la vez, considera como una “broma” los rumores que sostienen un posible regreso de Cristiano Ronaldo al Madrid: “Y es una broma muy seria… Cuando hablamos, no hablamos sobre fútbol. Tenemos muchas cosas más importantes y hablamos de nuestros hijos, que también juegan”.

Por otra parte, a la estrella brasileña le cuesta entender también por qué no fue citado para jugar la : “Es una buena pregunta. Yo también me la hago. Mientras tenga aliento, siempre voy a intentar ir a la Selección. Si el entrenador opta por otro jugador, no lo sé. Lo único que puedo hacer es trabajar duro para volver a vestir la camiseta de la Selección. Es uno de mis objetivos”.