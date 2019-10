Marcelo y su confesión: "Si tengo que morir esta noche... ¡joder, moriré!"

El madridista relata su episodio de ansiedad antes de la final de Champions frente al Liverpool, un problema al que no escapan los deportistas.

Marcelo ha contado un relato en The Players Tribune, el medio de Piqué donde los futbolistas suelen pasarse a narrar historias en primera persona de historias no tan relacionadas con el juego.

El lateral del explicó con todo lujo de detalles cuáles fueron sus sensaciones en la final de Champions ante el y el ataque de ansiedad que sufrió.

“No podía respirar, estaba intentando no entrar en pánico. Estaba cambiándome en el vestuario antes de la final de la ante el Liverpool de 2018”.

“Sentí cómo si algo apretara mi pecho, una presión fuerte. ¿Sabes eso sensación? No hablo de nervios, eso es normal en el fútbol. Esto era diferente”.

"Nunca había sentido una ansiedad tan brutal antes, no sabía qué estaba pasando. Pensé en llamar al doctor pero me dio miedo que no me dejase jugar".

Explica cómo ocurrió todo y qué sensaciones tuvo la noche previa al encuentro.

“Todo empezó la noche anterior, no podía comer ni respirar. Solo pensaba en el partido. Es curioso porque mi mujer Clarice me volvía loco con lo de morderse las uñas, algo que paró con los años”

El relato del brasileño continúa dejando una gran frase que define a la perfección lo que le sucede a algunos deportistas en momentos de tensión máximos.

“Cuando salté al césped todavía tenía problemas para respirar y pensé, si tengo que morir esta noche aquí… ¡joder, moriré!”

Finalmente el Madrid goleó al Liverpool y Marcelo conquistó su tercera Champions consecutiva, no sin antes vivir un momento difícil de salud, algo que muchas veces no se ve, pero que confirma algo obvio: los deportistas son personas y no máquinas.