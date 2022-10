Todos conocen la historia entre Diego y Napoli, los triunfos del campeón y los abismos del hombre. Pocos recuerdan lo que pasó después: el Sevilla.

"Diego transformó un ladrillo en algo redondo. Era especial, diferente. Transmitía el fútbol por todos los poros".

Diego Armando Maradona falleció hace casi dos años a los 60 de edad. Adentro hubo muchos Maradona que llenaron estadios, diarios, televisiones, cines, sueños. El Maradona predestinado campeón desde niño, el Maradona patrono de Nápoles junto a San Gennaro tras la victoria de los dos Scudetto, el dios Maradona en la tierra de Argentina vencedor en el Mundial tras marcar dos goles míticos a la odiada Inglaterra de la guerra de las Malvinas .

Y de nuevo el Maradona tribuno del pueblo y amigo de Fidel Castro y Nicolás Maduro, el Maradona de los peligrosos tóxicos y la noche, el Maradona padre de muchos niños en el mundo, el Maradona obeso obligado a operarse de bypass gástrico, el Maradona varios veces al final de su vida "con un músculo cardíaco intacto solo en un 38%" como resultado de sus excesos, el último Maradona entrenador, tan atiborrado de psicotrópicos que arrastraba su voz en las entrevistas.

Y aún quedan muchas más, porque si se viven tantas vidas en una, contarlas se vuelve imposible hasta para el biógrafo o cineasta más enciclopédico. Quien escribe fue testigo directo del Maradona del Napoli, de la liturgia dominical del partido en San Paolo, un rito pagano en el que cada toque de balón de Diego -en cualquier zona del campo- era santificado por aplausos de devoción, cada jugada era capaz de despertar un "oh" de asombro como si ese pilluelo de cuerpo rechoncho lo hubiera hecho por primera vez, cada tiro libre desde el borde del área se celebraba con el estruendo habitualmente reservado para el otorgamiento de un penalti .

El Maradona futbolista en Nápoles vivió 7 años coincidiendo con las dos finales del mundo con Argentina (ganó México '86, perdió Italia '90), está consignado en la historia del fútbol y aún hoy -después de 30 años y más- el recuerdo de aquellas gestas está vivo y es conocido por prácticamente todo el mundo. Por otro lado, hay un jugador menos conocido, Maradona, y es el del final de carrera, un final que comenzó con apenas 30 años. El 17 de marzo de 1991, Maradona fue sometido a un control antidopaje tras un Napoli-Bari terminado 1-0, el domingo siguiente jugaba en Marassi contra la Sampdoria y en donde anota el único gol a favor en un partido perdido 4-1. El 29 de marzo, se anunció la positividad a la prueba del 17 por metabolitos de la cocaína.

Maradona salió de Nápoles en la noche del 1 al 2 de abril y no volverá en 14 años, hasta que participe en el partido de despedida de Ciro Ferrara en 2005. A los pocos días es inhabilitado por 15 meses, hasta el 30 de junio de 1992, luego el 26 de abril lo detuvieron en Buenos Aires por posesión de drogas, en un apartamento donde se encontró medio kilo de cocaína. El hombre Maradona ha caído en un abismo del que difícilmente se recuperará, el jugador nunca volverá a ser el de antes.

Getty

Maradona está lejos del Nápoles, pero su ficha sigue siendo del club azul y con los meses su entorno trabaja duro en su regreso a las canchas. No tiene intención de volver al Golfo: "Si no me dejan libre, me retiro del fútbol", amenaza. Corrado Ferlaino sabe bien que la historia con Diego ha terminado de forma irreversible, los napolitanos ya han pasado página y su heredero Gianfranco Zola ha arrancado un trozo del corazón de los napolitanos devolviendo al equipo al cuarto puesto en el campeonato '91 -'92 . Pero el presidente italiano no tiene intenciones de regalar al campeón argentino, oxidado pero aún joven y con contrato que vence en junio del '93. A finales del verano de 1992 -por intercesión de la FIFA y de su poderoso jefe Blatter, que lo quiere absolutamente en el campo del Mundial de Estados Unidos previsto dos años después- se llegó a un acuerdo para el traspaso de Maradona a LaLiga en un club surgido por sorpresa y dispuesto a recibir al Pibe de Oro de nuevo en la familia del fútbol mundial: el Sevilla.

No es un gran nombre del fútbol español, pero sí un club cuyo único título llegó medio siglo antes y que lleva más de 20 años sin estar entre los 4 primeros de la Liga. Una ciudad del sur después de Nápoles, otra ciudad que espera que un Mesías del fútbol lo levante de nuevo. Para facilitar el traslado también se moviliza el entonces presidente de la FIGC Matarrese:

"Es cierto, hablé con Blatter y tuvimos una larga entrevista. Seguro que convenzo a Ferlaino para que venda al jugador, él también entendió que Maradona nunca volverá a Nápoles. También para evitar la intervención de la comisión de la FIFA para el estatuto del futbolista: hubiera sido inútil. Ferlaino solo quiere la garantía de que el club español no venderá al campeón argentino a un equipo europeo".

Y lo tendrá, con la inclusión de una cláusula ad hoc en el contrato de compraventa. Maradona se mueve a cambio de 7 millones y medio de dólares -contra una petición azul inicial de 14, de los cuales 5 adeudados por el jugador por salarios anticipados-, una cifra de la que el Napoli verá finalmente entrar en sus arcas solo 4 millones, nuevamente por la intervención de la FIFA que autoriza al Sevilla a no abonar el importe íntegro.

El acuerdo se publica a fines de septiembre, luego de otra apelación de Maradona.

“Si no puedo debutar en Sevilla el 20 de septiembre, dejaré el fútbol. Espero que esto no sea una ilusión más. Hace un mes, mi agente, Franchi, me hizo saber que podía darme por libre. Brindo con champagne. Esta vez voy a brindar. Solo en la escalera del avión que me lleva a Sevilla. Nunca se puede tomar en serio lo que dice Ferlaino, porque ni el mismo sabe lo que quiere. Si no fuera por sus trampas. "Habría ido cinco veces al Nápoles. Los amo: siempre han sido muy cercanos a mí. Es una pena que ya no pueda ser el capitán del Nápoles. Juntos, podríamos haber enfrentado al Milán y a los demás, como iguales. "

Detrás de la jugada del Sevilla hay un gran artificio, una de las pocas personas que en ese momento está dispuesta a dar crédito a un Maradona que durante el año sabático en Argentina ciertamente no ha abandonado sus hábitos hechos de vicios desenfrenados: Carlos Bilardo, el entrenador de Argentina que acompañó a Diego a la cima del mundo y que tiene una deuda inextinguible de gratitud hacia él. Bilardo espera poder redescubrir al menos parte de esa magia que permitió en el Nápoles -con la sola presencia de Maradona en el campo- elevar instantáneamente las capacidades individuales de cada uno de sus compañeros. Pero el Sevilla que asoma en el once inicial de la temporada 1992-93 ciertamente no tiene plantilla para competir por metas ambiciosas: hay un joven centrocampista roquero llamado Simeone, en ataque el talentoso croata Suker y poco más, gente de buena rankings como Unzué, Rafa Paz y Monchi.

Internet

Después de haber pedido la autorización para salir de Argentina en la corte de Buenos Aires, herencia de sus problemas con la justicia en casa, aterriza por fin en Sevilla un Maradona cuya aparición de inmediato deja en evidencia la verdad: del deportista en ese momento no queda nada, y sin embargo aquel hombre envalentonado -que aparenta muchos más años de los 32 que está por cumplir- aún tiene en los pies y en el corazón una inexplicable chispa que enloquece a todos. Recientemente clausuró en la ciudad andaluza la Expo Universal, dedicada ese año al 500 aniversario de la partida de Cristóbal Colón hacia las Américas desde el río Guadalquivir. La llegada de Maradona reabre en realidad los festejos, para un héroe moderno que toma el camino inverso: en pocos días la afición eleva el número de abonos a 40 mil, récord histórico para el club.

Bilardo reúne inmediatamente al equipo incluso antes de la llegada del Pibe y explica claramente la situación a todos: a partir de ese momento es el Sevilla de Maradona, con todos los demás de fondo.

“Señores, llevaremos a Maradona. Quiero que entiendan que Diego tendrá su lugar y nosotros, incluido yo mismo, otro. Él será la figura principal. Necesito que entiendan esto porque ser Maradona es algo muy complicado”.

“Lo primero que hicimos fue nombrarlo capitán porque nadie se imaginaba a Maradona sin el brazalete”, recuerda el exdefensor rojiblanco Juan Martagón. El histórico capitán Manolo Jiménez, toda una carrera en el Sevilla, entrega así el brazalete a Diego, con la esperanza de replicar la afortunada jugada que Bruscolotti hizo al Napoli, quien había recibido a cambio del argentino la promesa -cumplida- de hacerle ganar el Scudetto. Los entrenamientos los traslada Bilardo de la mañana a la tarde, por motivos evidentes relacionados con el estilo de vida del debutante, no precisamente madrugador como ya ocurría en Nápoles: "Podíamos oír el motor del coche de Diego llegar al césped. "Llegó", dijimos. Y al fin y al cabo, Maradona 'apareció' en Sevilla chocando su Mercedes a las 2 de la madrugada poco después de su llegada a la ciudad.

El Pibe debutó como capitán del Sevilla el 28 de septiembre de 1992, en un partido amistoso ante el Bayern de Múnich precedido de un alboroto desmedido. Aunque físicamente impresentable, es el mejor en el campo y lleva al equipo a la victoria por 3-1. Marcó de inmediato en su primer partido como local en La Liga, de penalti ante el Real Zaragoza, luego en diciembre mostró una prueba estelar en la victoria por 2-0 sobre el Real Madrid. El vestuario adora a Diego, descrito por sus compañeros como siempre a lo largo de su carrera: generoso dentro y fuera del campo, una presencia en el equipo que es un regalo de los Dioses del fútbol.

Getty

Incluso en el Sevilla hace en los entrenamientos cosas imposibles de replicar para cualquiera, transformando los más diversos objetos en un balón.

"Vio un limón en el suelo y lo levantó con el pie, manteniéndolo quieto hasta aburrirse. Hubo quien lo intentó cuando Diego no estaba. Era imposible - contó encantado Rafa Paz- Transformó un ladrillo en algo redondo. Era especial, diferente. También se podía ver en los intercambios. Cada balón se revisaba y devolvía de una forma diferente. Transmitía fútbol por todos los poros"..

El club andaluz organiza dos giras internacionales para amortizar parte del coste de la operación de Maradona, entre ellas el esperado regreso a Argentina para jugar contra Boca.

"Cuando llegamos a Buenos Aires había gente colgada de las farolas, yo no me había encontrado con el fanatismo hasta que lo vi allí. Íbamos a Turquía a jugar en el Galatasaray y no podíamos salir del aeropuerto -recuerda el defensa Prieto, por entonces de 21 años e inmerso en un sueño-, crecí viendo a Maradona ganar el Mundial y lo tenía allí, como mi compañero. "

En ese Sevilla el segundo portero es Ramón Rodríguez Verdejo, más conocido como Monchi, futuro deus ex machina del gran Sevilla múltiple ganador de la Europa League y pasado con menos gloria también desde la Roma como Director Deportivo. Un gran vínculo nace entre Diego y Monchi.

"Poder estar en el mismo vestuario que Maradona era un sueño, lo hizo todo fácil desde el primer día. Diego era bueno. Sobre todo bueno con la gente cercana. La primera vez que lo vi pensé 'quién sabe si me saludará, quién sabe si me hablará. "Fui de los últimos en llegar al vestuario del Sevilla, fui segundo portero y nació una relación maravillosa con él. Descubrí que era un hermosa persona. Mostraba un fútbol que encantaba a todos. Una vez, durante un paseo por Barcelona, ​​me puse un Rolex falso y cuando Diego descubrió que era una imitación me invitó a su casa para regalarme un Cartier. 'Aquí, ahora tienes un reloj hermoso - me dijo - no debes usar un falso...".

Los obsequios de Diego a sus compañeros eran frecuentes, los hacía conducir sus autos, había cenas y fiestas hasta la madrugada, incluso con cantantes argentinos que actuaban en su casa: "Fue alegría y felicidad -dijo Diego Simeone- la llegada de Maradona a Sevilla en ese momento fue un paso muy importante, un momento importante para el equipo. Muchos de los muchachos se sintieron protegidos por él. Nos hizo crecer y estoy agradecido por los tiempos que viví en el fútbol con Maradona”.

Davor Suker es alguien que ganará la Champions con el Real Madrid y será el máximo goleador del Mundial de 1998. En definitiva, hablamos de alguien que ha dejado una huella importante en el fútbol. Pero cuando habla de Maradona, también del crepuscular Maradona de Sevilla, parece estar describiendo a un extraterrestre.

“De niño veía a Diego por televisión en mi habitación. De repente me encontré compartiendo desayuno, entrenamiento y vestuario con él. Esperaba que me enseñara algo y luego, finalmente, me llamó. Me dijo: ' No quiero que corras a los costados de la cancha o a otro lado. Baja la cabeza, corre hacia el portero y ahí te la doy". Muy pocos jugadores en el mundo lo saben, pero él era uno de ellos. ellos. Si miras mis goles en el Sevilla, siempre llegaron de la misma manera. Es algo que se quedará conmigo para siempre".

Al final de la temporada habrá 12 asistencias de Maradona, que en la primera vuelta lleva al equipo al quinto puesto de la clasificación, un auténtico milagro teniendo en cuenta la plantilla de la que dispone Bilardo. El carisma y la personalidad de Diego, por no hablar de los balones colocados dócilmente en los pies de sus compañeros, elevan el rendimiento de cada uno de ellos a cotas muy altas. Pero a la vuelta de la esquina está el lado oscuro de Maradona, que parte en dos la temporada andaluza. Estamos en febrero de 1993 y si hasta entonces los rumores sobre una conducta no precisamente intachable fuera del terreno de juego habían sido amortiguados por los resultados del equipo, la decisión de Maradona de marcharse a Argentina para disputar los dos amistosos que marcan su regreso a la Albiceleste -tras dos y años y medio de ausencia- enfurece al club, que le había dado permiso para un solo partido y le exigía la máxima dedicación a la causa en la carrera final por intentar alcanzar la clasificación para las copas de Europa.

A partir de ese momento se rompe el sentimiento entre Maradona y Sevilla, su presencia en los entrenamientos se hace cada vez más escasa, aumentan los kilos de sobrepeso, así como las salidas cuando cae la noche. Es sorprendido por la policía conduciendo un Porsche a toda velocidad por la noche. Incluso el club andaluz contrata a un investigador privado para que elabore un dossier que a final de temporada será el punto de apoyo con el que el Sevilla se negará a pagar gran parte del sueldo a Maradona. El final de todo llega en la penúltima jornada, el último partido en casa del conjunto rojiblanco, un 1-1 con el Burgos. Hasta Bilardo se descarga a Maradona, sustituyéndolo al inicio del segundo tiempo y recibiendo a cambio una serie de insultos. El Sevilla finalizó séptimo en la clasificación, 5 posiciones por encima del año anterior, pero es el primer equipo fuera de las copas. Maradona cierra con 5 goles además de 12 asistencias, en 26 participaciones en LaLiga.

Al final, el gran regreso de Maradona no salió como se esperaba y como parecía posible en los primeros meses. Los trapos vuelan también entre el Sevilla y el jugador, además del dinero no pagado por el club y reclamado por Diego. “No sabe ni jugar al golf”, dijo tajante el vicepresidente José María del Nido. El Pibe salió de Sevilla el 23 de junio de 1993 y volvió a Argentina: también recaló en Andalucía.

Sin embargo, a pesar de no llevar ningún título en la cartelera, el 'olvidable' Maradona de Sevilla era una alegría para los ojos de los que le veían jugar y un honor que guardaría de por vida para sus compañeros: "No hemos ganado nada, pero jugar al lado de Maradona fue como ganar un trofeo. Diego nos dio todo. Fue un año maravilloso. Estaba entrenando para bajar de peso, pero le dolían los tobillos, hasta por las duras entradas que le daban”. Olvidable no, no por los que vieron, tocaron y respiraron a Diego Armando Maradona.