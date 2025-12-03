Manchester United vs. West Ham, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Manchester United logró una victoria crucial antes de regresar a Old Trafford para recibir a West Ham United en la Premier League.

Después de una desastrosa derrota en casa contra un Everton con 10 hombres, los Red Devils necesitaban una reacción. Todavía la estaban buscando a mitad del juego cuando el penal de Jean-Philippe Mateta los condenó a un déficit. Sin embargo, Ruben Amorim encontró héroes en el dúo inesperado de Joshua Zirkzee y Mason Mount, quienes salvaron el día. Fueron lo suficientemente astutos para infligir una rara derrota en casa a su reciente rival incómodo, Crystal Palace. Al regresar a casa, Amorim será cauteloso de no dejarse llevar y tomarse un juego a la vez.

Nuno Espirito Santo solo pudo sonreír y golpear el aire impotentemente mientras su equipo implosionaba ante sus ojos. El entrenador decidió no jugar en largo y físico contra un equipo de Liverpool tambaleante. A pesar de mantener a los campeones defensores sin goles hasta el descanso, se quedaron atrás. Justo cuando estaban presionando para un empate, Lucas Paqueta decidió agregar un nuevo episodio a la serie de tarjetas rojas más ridículas de esta temporada. El brasileño discutió y se quejó hasta ver una segunda tarjeta amarilla y enterró las posibilidades de su equipo de una remontada. El equipo de Nuno bien podría comenzar el juego en la zona de descenso si otros resultados van en su contra. El entrenador portugués podría convertirse en el primer técnico de West Ham en no ganar fuera de casa en sus primeros cinco partidos en 15 años.

Cómo ver Manchester United vs West Ham, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN 1 y DAZN 1 Bar, mientras que en México se podrá seguir por FOX One.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de USA Network y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con una VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver partidos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de los mejores VPNs para streaming de deportes.

Hora del inicio del partido Manchester United vs West Ham

Premier League - Premier League Old Trafford

El partido se disputa este jueves 4 de diciembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Old Trafford.

México: 14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Estados Unidos: 21:00 horas

Noticias y plantillas del Manchester United vs West Ham

Noticias del equipo del Manchester United

Matheus Cunha está de vuelta en los entrenamientos para los Red Devils. Sin embargo, podría no entrar en el once inicial ya que Joshua Zirkzee y Mason Mount anotaron algunos goles cruciales contra los Eagles. Lisandro Martínez tendrá la esperanza de un primer inicio en la liga esta temporada después de un cameo el fin de semana. Benjamin Sesko y Harry Maguire siguen siendo las únicas ausencias para los anfitriones.

Formaciones Previstas: Lammens; Yoro, de Ligt, Martínez; Diallo, Fernandes, Casemiro, Dalot; Mbuemo, Mount; Zirkzee

Noticias del equipo de West Ham

Paquetá no estará disponible gracias a su tonta tarjeta roja contra Liverpool. Esto abre múltiples posibilidades para Nuno, que lanzó sorpresas contra Liverpool. El experimento con Soungoutou Magassa no dio el resultado deseado, ya que podría dar la bienvenida a Tomas Soucek en su once nuevamente. Se le pedirá a Mateus Fernandes que juegue un papel más central y alto, permitiéndole incluir a un extremo en Cryscencio Summerville o Luis Guilherme según su estado físico.

Formaciones Previstas: Areola; Wan-Bissaka, Todibo, Kilamn, Diouf; Potts, Soucek; Bowen, Fernandes, Summerville; Wilson

Forma

Historial de enfrentamientos

Posiciones

