«Malen trabaja para fichar a una estrella para la AS Roma»

Donyell Malen podría estar impulsando el fichaje de Julian Brandt por la AS Roma. El centrocampista ofensivo del Borussia Dortmund está en lo más alto de la lista de deseos del club italiano, que busca más creatividad para su ataque este verano.

Brandt, de 30 años, acaba contrato en Dortmund, así que se le ve como una oportunidad de mercado. La Roma analiza su fichaje.

Un posible traspaso significaría su reencuentro con Malen, con quien marcó 73 goles y dio 62 asistencias en tres temporadas y media en el Dortmund.

Informes anteriores indican que el exdirector de la Roma, Frederic Massara, ya se interesó por Brandt en marzo, y el centrocampista mostró disposición para fichar en la Serie A.

Aunque la Roma ha cambiado de rumbo deportivo y se espera la llegada de Tony D’Amico como director técnico, la postura de Brandt no ha cambiado: el alemán sigue interesado en fichar por el club giallorosso.

Según el Corriere dello Sport, Malen se puso en contacto con su excompañero antes de unirse a la concentración de la selección y le preguntó si le interesaría jugar juntos en Roma.

Brandt ve con buenos ojos la posibilidad de jugar la Champions y ganar experiencia en la Serie A.

Brandt pide un salario de unos cuatro millones de euros al año, cifra que el club romano podría asumir.