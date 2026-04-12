Driss El Jabli, del Maghreb Fez, marcó un espectacular gol de rabona ante el Wydad AC.

En el minuto 80, justo después de la entrada del exinternacional francés Wissam Ben Yedder, El Jabli marcó el único y decisivo gol del partido.

El central de 28 años, a un metro del área, controló y, con una rabona, lo envió al ángulo superior.

Incapaz de creerlo, el defensa saltó la valla y celebró con sus compañeros.

Su tanto podría optar al Premio Puskás al mejor gol del año.

El extremo de 39 años, Nordin Amrabat, exjugador de la Eredivisie, presenció la jugada desde el campo y permanece en el Wydad desde 2025.