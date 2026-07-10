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Lukaku: «No vamos a jugar para perder contra España»

R. Lukaku
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Una apuesta difícil

Romelu Lukaku, delantero de Bélgica, afirmó que su equipo no se clasificó para los cuartos de final del Mundial 2026 para rendirse ante España y que están «totalmente preparados» para enfrentar a «La Roja».

«Si hemos llegado hasta aquí, no vamos a jugar para perder y volver a casa», declaró Lukaku en la víspera del partido del viernes en Los Ángeles. «Es una fase muy importante, tenemos el talento necesario y debemos estar a la altura frente a España».

Para avanzar, Bélgica debe superar a un rival «muy complicado que mantiene el mismo esquema desde 2018», con jugadores como Ferran Torres, quienes aportan profundidad en ataque.

Insistió: «España es un equipo muy completo, fuerte e inteligente, así que debemos jugar un partido perfecto».

El delantero belga añadió que están listos técnicamente y físicamente: «A pesar de todo, estamos bien preparados y tenemos lo necesario para enfrentarnos a ellos; estamos en muy buena forma, tanto física como mentalmente, para poder hacer frente a este reto».

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Sobre la posibilidad de que este sea su último Mundial, admitió que la situación es complicada, pero habló con el seleccionador Rudi García para aportar lo mejor a Bélgica.

«Quiero dar todo lo que pueda dentro y fuera del campo; puedo dejar huella y aliviar frustraciones, porque se trata del grupo y del trabajo en equipo de la selección».

Concluyó señalando que su prioridad es siempre el equipo nacional: «Mi motivación en los últimos años ha sido pensar primero en la selección y luego en mí».

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