«Los Países Bajos pierden a uno de sus talentos más excepcionales»

Xavi Simons recibe gran apoyo tras anunciar el domingo por la noche que sufrió una grave lesión de ligamentos cruzados. El centrocampista ofensivo del Tottenham Hotspur se perderá el Mundial de 2026 y gran parte de la próxima temporada.

Simons, de 23 años, se lesionó el pasado fin de semana en el partido contra el Wolverhampton Wanderers; gritaba de dolor y tuvo que ser trasladado en camilla a los vestuarios.

El domingo se confirmó la rotura de ligamentos cruzados, lesión que suele requerir entre seis y nueve meses de recuperación. La KNVB y otros muchos le han mostrado su apoyo. «Volverás más fuerte, Xavi», le animan.

Varios internacionales de la selección holandesa también han dejado un mensaje bajo la publicación de Simons, entre ellos Bart Verbruggen, Lutsharel Geertruida, Micky van de Ven e Ian Maatsen.

La lesión también afecta al Tottenham, que lucha por no descender: a cuatro jornadas del final está dos puntos por debajo de la salvación, así que Simons podría volver a un equipo de Segunda.

The Athletic advierte que los Spurs sufrirán: «Sin James Maddison ni Dejan Kulusevski, el equipo ha creado pocas ocasiones. Simons es uno de los pocos capaces de dar pases precisos, como el centro que acabó en el gol de Pedro Porro ante el Brighton».

En España también se habla de Simons. El diario catalán Sport dedica un amplio reportaje a su lesión: «Xavi Simons atraviesa uno de los momentos más difíciles de su carrera. El golpe es devastador. Holanda pierde a uno de sus talentos más excepcionales».