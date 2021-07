El propietario del grupo NiceStream admite ante la juez que los perfiles los creó su empresa y que el Barcelona conocía todo su contenido

- ¿Por qué en esas páginas se hacían referencias personales? Por ejemplo, “Guardiola al volante, peligro constante”. ¿Qué tiene que ver con el Barça la quiebra del Reus, con una fotografía de Joan Laporta y Joan Oliver? Hay unos perfiles del señor Roures donde se lee “Gora ETA” con la imagen del señor Roures. ¿Qué tiene que ver esto con proteger el prestigio del Barça?

- Tiene que ver no con mejorar el prestigio del Barça sino de protegerlo con respecto al daño. Todas las personas que usted menciona atacaban al Barça y nosotros lo que hacíamos era tratar de controlar el daño. En el caso del señor Roures, que decía que la gestión del club estaba siendo pésima, mostrando que tiene causas en las que fue encontrado culpable por corrupción. No parece que tenga demasiada entidad moral.

Esta es la conversación entre el abogado del FC Barcelona y Carlos Ibáñez, el propietario del conglomerado empresarial NiceStream, el grupo contratado por el club entre 2017 y 2020 y que se dedicó a emitir mensajes difamatorios en las redes sociales contra exjugadores, expresidentes, candidatos a la presidencia, periodistas, empresarios, políticos e incluso jugadores en activo como Gerard Piqué. Ibáñez justificó ante la juez del caso denominado 'Barçagate' los mensajes publicados contra Pep Guardiola, Joan Laporta y Jaume Roures asegurando que “todas las personas que usted menciona atacaban al Barça” y que su trabajo consistía en “controlar el daño” para proteger la reputación del club y de los gestores de la entidad.

Goal ha tenido acceso a la declaración íntegra en sede judicial del empresario uruguayo acusado de administración desleal y corrupción, que reconoció que la creación de dichos perfiles en las redes sociales formaban parte del encargo con el Barça, firmado el 2017 tras una primera reunión con el presidente Josep Maria Bartomeu, su mano derecha Jaume Masferrer, el CEO Òscar Grau y el director financiero, Pancho Schröeder. “El Barcelona era que estaba permanentemente mencionado en todo el tema catalán. Tenía un problema reputacional. Estaba recibiendo ataques tanto del lado opositor como del lado favorable al referéndum porque el club no tomaba posición. Montamos un sistema de escucha, de control de daño y de reposicionamiento para emitir mensajes positivos del club”, explicó.

Preguntado por si el Barcelona conocía los perfiles y sus mensajes, Ibáñez fue claro. Los conocía al cien por cien: “En los informes que nosotros remitimos al club se reportaba absolutamente todo lo que se hacía. Estos canales, todo lo que se decía en cada uno, cuáles eran las acciones que se llevaban adelante, estaba todo reportado como parte del trabajo que se hacía. Mostrábamos cuáles eran los rendimientos que tenían los canales y cuáles eran los temas que se llevaban adelante en cada proyecto”. Además, aclaró que “todo esto estaba incluido dentro del contrato”.

Se le pidió difamar a alguien? “No, bajo ningún concepto. Sé que eso es parte de lo que se nos acusa, pero le quiero aclarar que tenemos diez años de trabajo, cuarenta clientes, ocho en España y nuestro alcance, en ningún proyecto pasa por desprestigiar a nadie, sino por poner en valor lo que nuestros clientes hacen”, explicó Carlos Ibáñez. Sin embargo, puso un ejemplo claro de mensaje emitido en las redes: “Teníamos que proteger a la institución del daño. Si alguien dice que se tiene que ir Valverde porque Pep Guardiola es una estrella del fútbol, lo que hace un canal de estos es demostrar que Pep Guardiola hace tres temporadas que no gana ningún campeonato. Eso para desprestigiar a Guardiola? No. Esto es una realidad, es un hecho. Si no gana campeonatos, no gana campeonatos. No ataquen a Valverde, que es parte de nuestra institución, diciendo que Guardiola va a ser el salvador cuando realidad no gana campeonatos”.

Y otro ejemplo para justificar los mensajes contra Guardiola y su entorno: “Cuando Guardiola dice que la institución no cuida a los jugadores menores de edad, nosotros decimos que es el hermano quién se los está llevando”.

Defender a Bartomeu para defender al club

Carlos Ibáñez explicó que, como en cualquier otro trabajo, es importante defender a los gestores de las empresas que contratan sus servicios para defender, en general, a la institución. Por dicho motivo los perfiles en redes sociales protegían a Bartomeu y ensalzaban la gestión de su junta directiva. “Nosotros cuidamos la reputación de la empresa como la reputación de la directiva. Cuando se ataca a una empresa, no se ataca a la empresa sino a quiénes la gestionan en ese momento”, dijo ante la jueza Alejandra Gil. “Hay conversaciones que dicen #BartoDimissio o #BartomeuOUT que se siguen día a día. Desde el primer día el presidente recibía 40.000 menciones en redes para que saliera. Se protegía a Bartomeu? Se protegía a la institución”, aclaró.