Los mejores momentos de Martín Palermo en Boca

El Loco y Boca tienen una historia marcada a fuego, juntos han vivido goles, títulos y muchos momentos emocionantes.

A la hora de hablar de ídolos históricos de Boca Juniors, Martín Palermo es uno de los que se puede sentar en la mesa chica. Es el máximo goleador del club, además de haber conseguido seis ligas nacionales, dos Copa Libertadores, dos Copa Sudamericana, dos Recopas Sudamericanas y una Intercontinental.

Este domingo vuelve a La Bombonera en calidad de entrenador de Platense, para enfrentar al Xeneize por la cuarta fecha del Torneo Binance 2023.

A continuación, reviví en GOAL los mejores momentos del Titán con la camiseta de Boca.

EL 1...

Web

El romance goleador entre Palermo y Boca comenzó el 30 de septiembre de 1997. El Xeneize venció 2-1 a Independiente en La Bombonera, y Martín solo tardó treinta segundos en hacer lo que mejor sabía hacer. El gol fue un augurio de lo que vendría, lo convirtió a puro optimismo. Se encontraba en el centro del área, casi en el punto de penal, La Paglia, afuera de la medialuna, decidió dar un pase hacia el sector izquierdo, pero la pelota rebotó en uno de los cien hombres de rojo y quedó servida a Palermo, que quebró la resistencia de Mondragón.

GOL A RIVER EN LA DESPEDIDA DE MARADONA

DANIEL LUNA/AFP via Getty Images

En la última función de Diego Maradona como futbolista oficial, Martín Palermo también dijo presente. Boca empezó perdiendo en el Monumental, pero Toresani logró empatarlo. Ya con Pelusa afuera de la cancha, a los 67′ se generó una multitud en el área chica riverplatense, el Titán saltó más alto que todos, puso la cabeza y le dio el inolvidable 2-1 al pueblo boquense para que despida a su ídolo como lo merecía.

RÉCORD: 20 GOLES EN 19 PARTIDOS

Boca ganó el Torneo Apertura de 1998 de manera invicta. Para que esto sucediera hubo muchos puntos altos, y uno de ellos estuvo en el área rival: Martín Palermo. El delantero metió 20 goles en 19 partidos, rompiendo así el récord en torneos cortos de la Primera División.

" $776.420 "

"$776.420 la recaudación para esta nueva edición del Superclásico del fútbol argentin...Martíííííín, goooool", fue el mítico relato de Marcelo Araujo que estará por siempre unido al gran gol de Palermo. Aquel día, el domingo 9 de mayo de 1999, Boca vencería 2-1 a River por el Torneo Clausura.

El Xeneize comenzó ganando con gol de Bermúdez, que poco después vio la roja. En la segunda mitad, Netto volvió a poner el marcador en empate -de penal ante el inexperto Muñoz-, pero solo cuatro minutos más tarde llegó la obra del Loco.

Luego de un pelotazo de Muñoz y un cabezazo perdido, la pelota le quedó a Palermo, que estaba en tres cuartos de cancha y de espaldas. Aguantó la marca de Eduardo Berizzo, giró y sorprendió a Roberto Bonano con un remate bajo, certero.

Fue su gol cincuenta con la azul y amarilla, también el tercero ante River. Faltarían muchos más...

EL AGRIDULCE GOL 100

Archivo

Uno de los goles que deben ubicarse en el apartado "una vida de película". El 13 de noviembre de 1999, ante Colón en el Cementerio de los Elefantes, el Loco pisó mal en el área, en un césped disparejo, y se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla derecha. No obstante, decidió no salir, se quedó unos minutos más y logró su objetivo: meter su gol número cien con la camiseta de Boca. Ni siquiera pudo festejar, fue reemplazado por Christian Giménez y directo al hospital. Regresaría casi un año después.

EL MULETAZO

"Si ellos ponen a Palermo, yo lo pongo a Enzo", dijo Rubén Américo Gallego en la previa del duelo de vuelta por Copa Libertadores. En la ida, River se impuso 2-1, y ahora Boca debía ganar por la mínima para forzar penales o bien ganar por dos de diferencia para pasar de ronda.

El 1-0 llegó rápido, pero el segundo no caía. Carlos Bianchi hizo un movimiento audaz: metió a Palermo, que volvió a jugar después de 193 días. La Bombonera era un hervidero. Faltando cinco minutos Riquelme puso el 2-0 de penal, y el 3-0 definitivo fue bautizado como "El Muletazo". Con unos movimientos toscos, pero efectivos, el 9 logró rematar de zurda y hacer delirar a todos. Lágrimas en los ojos, abrazos, flashes de cámara. El cuento que primer fue de terror, había terminado con final felíz.

DOBLETE PARA SER EL MEJOR DEL MUNDO

@tphoto2005

Tan solo seis minutos necesitó Martín Palermo para inmortalizarse en la historia grande de la Copa Intercontinental. El 28 de noviembre del 2000, por la 39na edición, Boca y Real Madrid se enfrentaron en Japón. El Loco batió a Iker Casillas a los a los 3' y a los 6', y a pesar de que Roberto Carlos descontó, el Xeneize logró resistir para ser campeón y el último club en arrebatarle una final a los merengues. Gracias a los tantos, Palermo fue elegido como jugador del partido.

¡DE CHILENA!

Probablemente uno de sus mejores goles lo hizo en el Apertura 2004, ante Banfield en La Bombonera. Un centro que Raúl Cascini tiró desde el vértice del área grande fue conectado por el 9, que decidió hacer una pirueta y vencer a Mariano Barbosa.

LAS FINALES DE SUDAMERICANA

DANIEL GARCIA/AFP via Getty Images

Entre 2004 y 2005 Boca fue bicampeón de la Copa Sudamericana y Martín Palermo se anotaría en ambas finales de vuelta. La primera fue ante Bolivar, el Xeneize tenía que levantar un 1-0 en contra. Fue el Loco quien anotó el gol tranquilizador, mientras que Tevez (en su despedida del club) haría el 2-0 definitivo.

La restante fue contra Pumas de México. La ida salió 1-1, la vuelta comenzó 1-0 a favor con gol de Palermo. Aunque luego quedaría también 1-1. Esta vez Martín no sería el héroe, incluso fallaría su penal en la tanda, sino Abbondanzieri, que se lució atajando penales y metió el definitivo.

SOBREPONERSE A LA VIDA

El 6 de agosto de 2006, Palermo vivió uno de los peores momentos de su vida: falleció el hijo que horas antes había nacido. A pesar de no haber entrenador con normalidad en toda la semana, y especialmente la dificultad emocional que conlleva tanto dolor, le pidió a Basile jugar ante Banfield.

Hizo el primer gol de la tarde, y antes de que cruce la línea ya había salido a festejarlo. Se tiró al suelo, se abrazó primero con Battaglia, pero después con todos. Nadie quería faltar a ese abrazo. Hasta Maradona desde el palco.

Como si fueran pocas emociones, hizo otro gol más. Boca ganó 3-0, Martín salió faltando diez minutos y en el banco siguieron las lágrimas y los abrazos.

EL GOL DE MITAD DE CANCHA

Al partido le quedaba menos de un minuto, Independiente estaba perdiendo y había mandado a todos sus jugadores al ataque para buscar el pelotazo salvador. Palermo logró interceptar un envío largo, la pelota le quedó servida un poco atrás de la línea de cal que divide la mitad de cancha y decidió rematar al arco. Del otro lado estaba Ustari, que a pesar de no estar tan adelantado nunca pudo llegar ante una parábola perfecta de la pelota, que fue bajando y nunca picó en el césped de Avellaneda.

EL CABEZAZO DE 40 METROS

Archivo

Una de las grandes virtudes de Palermo, si no la virtud más grande, es su juego aéreo. El metro noventa, además del sentido de la ubicación y el salto, lo hicieron convertir muchísimos goles. En esta ocasión, más allá de sus cualidades, el incomprensible imán que tenía para que la pelota lo encuentre fue la clave.

Por el Apertura 2009, Boca y Vélez empataban 2-2 en La Bombonera. Al encuentro le quedaban menos de veinte minutos, iba camino al empate. Pero a los 28, Walter Montoya decide salir del área para despejar la pelota. Su remate fue defectuoso, demasiado al medio, pero nadie imaginó lo que iba a pasar: Palermo puso la cabeza, impactó la pelota y marcó el gol desde ¡40 metros! Si bien no llegó a ser récord mundial, fue un verdadero hito para el fútbol nacional.

EL MÁXIMO GOLEADOR DE BOCA

Getty Images

El 12 de abril de 2010, Palermo ingresaría en la historia más selecta de Boca. Con su gol 219 quedaría inmortalizado como el máximo goleador de la historia del club, superando a Roberto Cherro, delantero de la década del veinte y treinta.

El Titán lo consiguió en la goleada 4-0 a Arsenal, al marcar un doblete. No obstante, el momento no pudo ser de felicidad plena, puesto que hubo segundos de desconcierto cuando Juan Román Riquelme, que lo asistió magistralmente, decidió no ir a felicitarlo. De esta manera, un grupo de compañeros fueron con el delantero mientras otros fueron con el creativo.

Así quedó completamente expuesta una relación cada vez más tirante entre dos de los máximos ídolos boquenses.

EL ÚLTIMO GOL A RIVER

Palermo y River tuvieron una larga historia. Algunos tramos ya se han repasado, pero el último fue el 15 de mayo de 2011. El Loco se fue de los Superclásicos de la mejor manera: convirtiendo un gol, venciendo a su máximo rival 2-0 y poco después viéndolos descender a la segunda categoría por primera vez.

EL 236.

El último gol de Palermo en Boca fue el 5 de junio de 2011, en el Centenario de Quilmes ante el Cervecero. El Loco estampó el 2-2 definitivo, y como no podía ser de otra manera, el tanto fue muy particular. Tomó la pelota rodeado de camisetas blancas, solo, muy lejos del arco defendido por Tripodi, y decidió pegarle. ¿Qué más haría un optimista? Su remate se clavó al ángulo. Luego jugaría dos partidos más antes de retirarse, pero no lograría marcar.