Los medios argentinos coinciden tras la final perdida: «España es…»

En Argentina se valora positivamente el Mundial. A pesar de perder la final, predomina el orgullo por Lionel Messi y su equipo. Sobre España, la prensa argentina coincide: es el justo campeón.

La Nación habla de «el fin de un sueño», mientras que La Capital destaca el esfuerzo y la garra del equipo. «Argentina lo dio todo, hasta la última gota de sangre, la última chispa de valor y lo último que les quedaba de fútbol, y perdió por un margen mínimo en la prórroga».

«Los hombres de Lionel Scaloni están por encima de toda crítica. Jugaron un Mundial fenomenal, con victorias épicas, con el cariño de todo el pueblo argentino, y cerraron el torneo con la cabeza bien alta», se puede leer.

Reconocen que España no marcó hasta la segunda parte de la prórroga, pero la victoria de La Roja era inevitable. Por ello, felicitan a España por el título.

«Argentina lo dio todo y cayó con la cabeza alta, pero España es la merecida campeona del mundo de 2026», afirma Olé.

«Argentina lo dio todo, pero España fue mejor y es campeona del mundo», añade Diario Popular. También se destaca a Messi, quien probablemente jugó su último Mundial.

«¡Gracias, Leo!», afirma Clarín. «Messi se despide del Mundial con su tercera final y un torneo inolvidable. El capitán argentino se sienta resignado en el campo, pero sin duda orgulloso de haber vuelto a disputar una final en su último Mundial».