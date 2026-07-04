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Portugal v France: Quarter-Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

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Los goles de Mbappé evidencian las carencias de Ronaldo y del cuarteto francés

Paraguay vs Francia
Paraguay
Francia
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K. Mbappe
C. Ronaldo
K. Benzema
Francia

Mbappé deja en evidencia a Zidane, Benzema, Henry y Giroud

Francia avanzó a cuartos del Mundial al vencer 1-0 a Paraguay con un penal de Kylian Mbappé.

Mbappé suma ya 7 goles en este Mundial 2026.

Según la red «Squadra», Mbappé llegó a 11 tantos en eliminatorias.

Además, lo que ha marcado Mbappé en eliminatorias equivale exactamente a los goles que Cristiano Ronaldo ha marcado en toda su trayectoria en el torneo.

Además, sus 19 goles en Mundiales igualan la suma de los conseguidos por Thierry Henry, Olivier Giroud, Zinedine Zidane y Karim Benzema juntos.

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Así, amplía a 11 goles su ventaja al frente de la lista histórica de anotadores en eliminatorias.

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