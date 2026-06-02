«Los árbitros en los Países Bajos deberían ganar más»

Frank van Mosselveld defiende el arbitraje en los Países Bajos en el podcast «De Bestuurskamer». El director general del FC Groningen afirma que los árbitros reciben muy poco reconocimiento, sobre todo económico.

Ser árbitro en los Países Bajos no es un trabajo a tiempo completo, como sabe Van Mosselveld. «Estoy convencido de que mis jugadores rendirían menos si entrenaran dos veces por semana en lugar de diez. Cuantas más veces te enfrentes a una situación, más coherentes y previsibles serán tus decisiones».

Raymond van Meenen, responsable de arbitraje de la KNVB, lo confirma: «Estoy de acuerdo».

El director del FC Groningen añade: «Además, en un campo hay veintiséis personas y las cuatro que dirigen no cobran acorde a su responsabilidad. Debemos cambiar eso en el fútbol profesional».

“Sobre todo si piensas en los jóvenes árbitros con talento, que ahora pitan partidos de equipos como el VV Katwijk y el Quick Boys por treinta euros y se llevan de todo. Hay que ser un gran aficionado para querer llegar a la cima”, suspira Van Mosselveld, que desea más apoyo para los árbitros.

«Todos debemos revisar las responsabilidades de los árbitros y la remuneración que reciben. Si no, es lógico que prefieran dedicarse a otro trabajo», concluye.

Van Meenen concluye que «ya ha cambiado mucho para mejor». «Los 32 árbitros profesionales de los Países Bajos cobran más que el salario medio, incluso en la Keuken Kampioen Divisie. Es un sueldo suficiente para vivir, como demuestra mi caso. Hace 25 años ganábamos unos 500 florines, así que la tendencia es positiva».