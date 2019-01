Loren en Goal: "Antes podía salir a la calle, ahora todo el mundo me para"

El delantero afronta el segundo duelo de su carrera ante el Real Madrid tras pasar del filial a referencia del primer equipo en once meses.

Loren Morón (Marbella, 1993) ha sido una de las grandes revelaciones de LaLiga en los últimos meses y uno de los artífices de que el Real Betis Balompié haya vuelto a la élite en Europa. En menos de un año ha pasado del Betis Deportivo a afrontar el segundo partido de su carrera contra el Real Madrid. En seis meses pasó de tener una vida normal a vivir un "boom" como ídolo del beticismo. Gran apuesta de Quique Setién, su gran valedor, Loren afronta su presente con madurez, calma y mucha humildad. El delantero analiza en Goal cómo ha cambiado su vida, la temporada de los verdiblancos y uno de los partidos del año, como es la visita del Real Madrid este fin de semana.

¿Cómo ha cambiado su vida en los últimos meses?

“Bueno, me cambió bastante rápido y, sobre todo, un cambio muy grande porque yo antes podía hacer mi vida como otra persona cualquiera y ahora voy a salir por la calle y la gente me para. Eso sobre todo cambió y ya te digo que vino todo muy rápido”.

Llegó al Betis en 2015 pero tuvo que esperar hasta 2018 para debutar con el primer equipo. ¿Sabe mejor llegar a la élite cuando se trabaja tanto tanto?

“Me hubiera gustado que fuera un poquito antes pero por circunstancias o porque no se dio la casualidad de que pudiera debutar, lo buenos es que ha llegado y mi etapa en el filial me sirvió para madurar como futbolista, pasar por varios entrenadores que he tenido, aprender muchísimo a sobre todo ser futbolista que es lo que ahora estoy disfrutando”.

Su padre también fue futbolista, imagino que le ha ayudado en todo este proceso.

“Mi familia entera ha vivido eso desde que ellos eran jóvenes y desde que yo era pequeño pues siempre me han enseñado y educado de los estilos de vida en el fútbol y, sobre todo, porque mi padre también era un futbolista bajo mi punto de vista bastante humilde también y siempre me han inculcado esos valores y tengo que agradecer a todos ellos lo que ahora mismo soy”.

Vídeo: Tomás Quifes

¿Cómo es su relación con Setién y qué le pide a un delantero en el campo?

“Con Quique estoy eternamente agradecido por la oportunidad que me dio el año pasado y la confianza que tiene en mí. Ya te digo que no nos pide goles, nos pide trabajo, cuando el equipo rival tiene el balón somos los primeros defensas y haciendo las cosas como él nos pide, con trabajo y facilitando al equipo en otros temas, pues nos da muchas oportunidades y estamos jugando todos”.

Ha dado muchas oportunidades a los jóvenes como usted, Francis o Junior.

“Para los del filial es un aliciente más para seguir mejorando en el filial y ya te digo que había otros años que a lo mejor decías que lo tenías muy difícil aquí y buscabas salidas fuera y ahora, haciéndolo bien y, sobre todo, trabajando con la ilusión que tienen los jugadores del filial saben que pueden contar para arriba y muchas veces entrenan con nosotros e incluso alguno ya ha debutado y eso también es de agradecer al cuerpo técnico. La ilusión abajo ahora está más repleta porque puedes debutar en cualquier momento”.

Se habla mucho del estilo del Betis, ¿cómo se perciben desde dentro cuando llegan esos elogios?

“Nosotros lo vivimos con tranquilidad porque es verdad que el mister nos pide una cosa y nosotros desde que llegó pues creo que nos hemos adaptado bien y cada año vamos mejorando muchas cosas que antes no teníamos y así se está viendo ahora y nosotros somos conscientes del fútbol que hacemos, que creo que todos los jugadores es lo que quieren, que es correr con balón y no sin balón y el Betis lo está haciendo y todos estamos muy contentos”.

Tardó 47 minutos en marcar su primer gol en Primera, ¿cómo recuerda ese debut con el Villarreal?

“En ese partido estaba muy nervioso y la verdad que hasta el gol no me encontraba mi mejor yo y la verdad que después pudo salir. El gol me vino en un momento bueno que era el último minuto de la primera parte y ya te digo que eso me dio más confianza, me liberó un poco la presión que tenía durante toda esa semana porque vinieron emociones muy fuertes y a partir de ahí empezó todo”.

Y tardó 22 en marcar en el derbi al Sevilla, me imagino que será uno de los recuerdos más especiales de su carrera.

“Pues fíjate que es un gran momento pero no lo consideraría ni entre los dos primeros. Yo creo que el primero es el día del debut y los goles, ese partido me marcó, y el segundo poder entrar en Europa con el Betis. Fue muy bonito poder ver a la afición celebrándolo y después posiblemente está el del Sevilla”.

¿La Selección sería uno de los sueños que le quedan por cumplir?

“Para mí ir a la Selección es un sueño pero soy consciente de que todavía me queda mucho para que me den esa oportunidad, tengo que seguir trabajando muchísimo. Es un sueño porque cada futbolista quiere ir a su Selección y yo no soy menos pero me lo tomo con tranquilidad, espero que algún día pueda llegar porque voy a trabajar para eso”.

Al Betis se le ha criticado que este año tiene menos gol, ¿entiende que es un poco injusto que se señale sólo a los delanteros?

“Es verdad que el equipo está jugando muy bien y no entran los goles y todo el mundo se centra en los delanteros. Es verdad que es un poco injusto porque nosotros también hacemos otras cosas para que otros compañeros tengan espacios y se puedan quedar solos delante del portero como ha pasado muchas veces y bueno, es verdad, que muchas veces esto nos crucifica. Nosotros estamos tranquilos, el mister ve ese trabajo que nosotros hacemos, que se puede mejorar, pero creo que lo estamos haciendo bien cuando cada uno tiene la oportunidad porque esto son rachas y en cualquier momento puede entrar y llevar una racha buena de goles”.

Están muy cerca del objetivo de estar otra vez el año que viene en Europa, ¿no cree que la crítica a veces es desmedida con el equipo o es buena para crecer?

“En Sevilla se sabe cómo es la gente con su equipo y la afición del Betis es muy exigente. Sí se está viendo que la temporada está siendo magnífica, llevamos la misma línea que el año pasado, incluso mejores en otros aspectos y nosotros estamos tranquilos porque esto es muy largo y no somos los únicos que estamos pinchando porque LaLiga está muy igualada y cualquier equipo te puede pintar la cara y así se está demostrando que ni el Barça, que está primero, no gana algunos partidos y eso habla muy bien de LaLiga".

Viene ahora Lainez, no sé si Guardado ya les ha hablado de él.

“Sí, ya Guardado ha estado ahí hablando de su paisano y ya te digo que lo vamos a acoger. Somos un equipo bastante humilde y que a los que vienen nuevos les hacemos sentir lo mejor posible y con él va a ser igual y, sobre todo, por ser joven, que somos un equipo muy joven también y lo ayudaremos”.

Ahora lleva varias semanas sin marcar, espera romper la mala racha ante el Real Madrid.

“Ojalá, la verdad que meterle al Madrid sería otra de las cosas que me marcaría también pero ya te digo que con tranquilidad. Yo, con jugar e intentar hacer un partido bueno y que el equipo sume, me conformo, y si después viene el gol bienvenido sea y ojalá que sea así”.

¿Es el mejor momento para poder ganar al Real Madrid por su mal momento?

“Confiamos mucho en nosotros. Sabemos que es un partido muy complicado porque el Madrid, aunque esté mal, tiene grandísimos jugadores que en cualquier momento te pueden meter gol y el partido se te escapa. Estamos muy concienciados y vamos a seguir con nuestra filosofía e intentar hacer el mismo partido que hicimos en el Camp Nou pero contra otro grande que es el Real Madrid y ojalá se puedan quedar aquí los tres puntos”.

El partido del año pasado se decidió por Cristiano Ronaldo, ¿cree que el Real Madrid lo está echando de menos?

“Cristiano Ronaldo es uno de los mejores jugadores del mundo y cualquier equipo lo echaría de menos. Ha llegado a la Juve y le ha dado un salto de calidad increíble, entonces es verdad que el Real Madrid tiene grandes jugadores pero no tiene un Cristiano Ronaldo que te decida en momentos puntuales. Aún así, el Madrid es muy grande, es un grande de Europa y como ellos dicen, el escudo tira mucho y seguro que van a venir a plantear un gran partido”.

Parece que el Betis se motiva especialmente ante los grandes, ¿cuál es el secreto para ganar al Barcelona o al Milan?



“Estamos confiados de que podemos ganar al Madrid. El Betis tiene una ilusión muy grande, con humildad y con la afición que tenemos aquí nos van ayudar para dar un pasito más el domingo”.

Se ha hablado mucho del VAR y el Real Madrid, ¿temen que esa presión que se ha ejercido a los árbitros pueda afectarles?

“No entramos en eso porque son temas arbitrales. Es verdad que, si tienes el VAR como ayuda, hay muchos fallos que se están cometiendo que no se entiende que sean tan claros. Es verdad que el VAR acaba de llegar a LaLiga, tiene este año para pulir muchas cosas. Esperemos que en un futuro sirva para ayudar al fútbol”.

Vídeo: Tomás Quifes

Los jugadores malagueños estáis de moda, en Madrid estaba Isco y ahora Brahim, ¿coincidió con ellos en alguna categoría?

“Con Brahim por la diferencia de edad no he podido coincidir mucho. Con Isco coincidí hace un montón de años, él estaba en el Arroyo de la Miel allí en Benalmádena pero la verdad que tampoco me acordaba mucho de él pero por ahí habrá alguna foto que tenga en casa. En esas categorías sí coincidimos pero, del futbolista que era Isco, al que es ahora no tiene nada que ver. Ahora para mí es uno de los más talentosos de España y va a ser un honor coincidir con él y con malagueños que por suerte estamos en Primera”.

¿Es una buena noticia para el Betis si no juega Isco?

“Isco para mí jugaría siempre por el talento que tiene y cómo lleva al equipo, para mí jugaría siempre. Es verdad que no está en su mejor momento y no sé las circunstancias que tiene ahora mismo en su club, siempre es una noticia que Isco no juegue pero tienen tantos jugadores que da igual al que pongan”.

¿Le gastan alguna broma a Junior antes del partido después de rumorearse el interés del Real Madrid?

“La verdad que nosotros aquí dentro no hablamos mucho de esas cosas, somos conscientes de que está haciendo una campaña increíble y con los joven que es, lateral zurdo y cómo está jugando... Seguramente le van a llover un montón de ofertas pero él esta contento aquí y todos los que venimos de cantera estamos orgullosos de triunfar en el Betis y es lo que queremos”.

¿Qué le pide a este año en lo personal y para el Betis?

“Con que acabe con la mitad del año pasado, que fue un año fantástico, sería muy bueno. Queremos repetir y tener esa continuidad en Europa que el Betis se merece. En las otras competiciones queremos luchar, estamos vivos en las tres, estamos muy ilusionados y tenemos equipo para las tres competiciones, es muy difícil, pero cuando más arriba quedemos en Liga, será más bonito y en las otras dos competiciones vamos a muerte por ellas porque queremos darle un título a la gente que tanto nos apoya. A nivel personal quiero que vuelva el Loren del año pasado, que me vuelvan a entrar los goles y para eso estoy trabajando. Lo más importante es ayudar al equipo, porque si ayudas, los demás te van a ayudar a ti como están haciendo conmigo".