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Abdelmawgood Samir

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¿Llegará a tiempo para la final? Casemiro mantiene a Brasil en vilo

Brazil vs Japan
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Carlos Henrique Casemiro
Brasil
Japón
EE. UU.

Aún no se ha fijado el precio final.

El cuerpo técnico de Brasil respiró aliviado: Casemiro, pese a la lesión muscular sufrida ante Japón, estará listo para los octavos del Mundial 2026.

Según la cadena española «Relevo», el jugador tranquilizó al seleccionador italiano Carlo Ancelotti y a su cuerpo técnico al confirmar que solo sufrió un espasmo en el músculo aductor, sin gravedad.

Ante Japón marcó en propia puerta, pero respondió con un cabezazo que igualó el partido. aunque tuvo que retirarse antes del final por molestias musculares, lo que generó alarma en la concentración.

Los primeros exámenes confirmaron que seguirá en la Copa.

Pese a estar disponible, el exmadridista deberá cuidarse: una nueva amarilla le excluiría de cuartos si Brasil avanza.

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El domingo, en Nueva Jersey, Brasil se medirá al ganador de Costa de Marfil-Noruega con la «Seleção» como clara favorita para seguir en la lucha por el título.

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