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Segunda Division - Segunda División Estadio Municipal de Anduva

Cómo ver Mirandés vs Granada en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Mirandés vs Granada se puede seguir en directo a través de Movistar+ y DAZN. A continuación encontrarás las opciones de emisión disponibles para ver el partido en directo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Estadio Municipal de Anduva, en Miranda de Ebro, acoge un encuentro de Segunda División entre Mirandés y Granada con implicaciones muy distintas para cada conjunto. Los locales atraviesan un momento delicado en la tabla, mientras que el Granada llega con la necesidad de recuperar sensaciones tras una racha de resultados adversos.

El Mirandés de Antxon Muneta ha encadenado tres derrotas en sus últimas cuatro jornadas y se encuentra en una situación comprometida en la clasificación. La irregularidad del equipo burgalés en las últimas semanas ha erosionado la confianza, y el factor campo se convierte en un argumento casi obligatorio si quieren sumar puntos.

El Granada de Pacheta no llega en mejor estado. Los nazaríes han perdido tres de sus últimos cuatro partidos y acumulan una sequía de goles preocupante. Un equipo que en otra época reciente militó en Primera División afronta ahora una segunda mitad de temporada muy por debajo de las expectativas.

El contexto del partido otorga a ambos equipos razones de peso para buscar los tres puntos. Para el Mirandés, la victoria podría ser un salvavidas; para el Granada, una forma de reencauzar una campaña que se ha complicado más de lo previsto.

Anduva será el escenario de un duelo entre dos equipos necesitados. A continuación, toda la información sobre dónde ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario del encuentro.

Noticias del equipo y escuadras

El técnico del Mirandés, Antxon Muneta, no ha facilitado información sobre bajas por lesión ni sanciones, y el club no ha confirmado un once probable de cara a este encuentro. Se irán conociendo novedades a medida que se acerque el pitido inicial.

En el bando visitante, Pacheta tampoco cuenta con datos oficiales sobre lesionados o suspendidos en este momento. La alineación prevista del Granada se confirmará en las horas previas al partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

El Mirandés llega al partido con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos de liga. Su resultado más reciente fue un empate a dos frente al Real Sociedad B, aunque antes de ese punto encadenó tres tropiezos consecutivos, incluyendo una derrota por 4-2 ante el Almería y una caída por 0-1 frente al Eibar. En esos cinco partidos el equipo de Muneta ha marcado siete goles pero ha encajado ocho, lo que refleja una fragilidad defensiva que le ha costado puntos valiosos.

El Granada presenta una imagen aún más preocupante: cuatro derrotas en los últimos cinco partidos, con la única victoria llegando a domicilio ante el Real Zaragoza por 0-1. Los nazaríes han encajado ocho goles en ese tramo y apenas han anotado tres, con derrotas recientes ante Burgos por 0-1 y ante Albacete por 4-1 que evidencian la falta de consistencia del equipo de Pacheta.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial reciente entre ambos equipos arroja un ligero dominio del Granada, aunque el Mirandés se ha mostrado capaz de sorprender. El enfrentamiento más reciente, disputado en septiembre de 2025 con el Granada como local, acabó con victoria visitante por 1-2, resultado que rompió la tendencia de los encuentros anteriores. En los cinco últimos duelos entre ambos conjuntos en Segunda División, el Granada ha ganado en tres ocasiones por una del Mirandés, con un empate a cero que también figura en la serie. Los rojiblancos han demostrado que saben competir en este tipo de partidos, aunque los números globales favorecen al conjunto nazarí.

Clasificación

En la tabla de Segunda División, el Mirandés ocupa la vigésima posición, lo que le sitúa en zona de descenso y convierte este partido en una cita de máxima urgencia. El Granada, decimocuarto clasificado, busca alejarse de la zona baja y consolidar una segunda mitad de temporada más digna.