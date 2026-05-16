Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Segunda Division - Segunda División Estadio Nuevo Los Carmenes

Cómo ver Granada vs Burgos en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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El Granada vs Burgos se puede seguir en televisión y en streaming a través de las plataformas habituales de la Segunda División en España. A continuación encontrarás los canales disponibles y cómo acceder a la transmisión en directo.

Si te encuentras fuera de España, una VPN te permite conectarte desde un servidor español y acceder a las retransmisiones como si estuvieras en el país. Es una opción legal y habitual entre aficionados que viajan al extranjero.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Granada recibe al Burgos en el Estadio Nuevo Los Cármenes en un partido de Segunda División con implicaciones distintas para cada equipo según su posición en la tabla.

Los nazaríes atraviesan un momento delicado. Tres derrotas en sus últimas cinco jornadas han frenado cualquier impulso y el equipo local necesita recuperar puntos en casa para alejarse de los puestos incómodos de la clasificación.

El Burgos llega a Granada en una situación más estable. Los castellanos han encadenado tres empates consecutivos, una racha que les ha dado solidez defensiva pero que también les ha privado de sumar de a tres en el tramo final de la temporada.

El choque entre dos equipos con objetivos distintos en esta fase de la temporada da al partido un carácter competitivo que va más allá de los puntos en juego. El Granada necesita ganar; el Burgos tiene margen para especular.

A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

El Granada no ha facilitado información oficial sobre bajas por lesión ni sanciones de cara a este partido. Tampoco se ha confirmado un once inicial probable. Se añadirá cualquier novedad antes del pitido inicial.

El Burgos se encuentra en la misma situación: sin datos disponibles sobre lesionados, sancionados ni alineación prevista. La información se actualizará conforme se acerque el partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

El Granada llega con un balance de dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimas cinco jornadas de liga. Su resultado más reciente fue una derrota en casa ante el Córdoba por 1-0, lo que prolonga una irregularidad preocupante. En ese periodo también sufrió un duro revés ante el Almería, cayendo 2-4, aunque logró una victoria a domicilio frente al Real Zaragoza con un 0-1.

El Burgos, por su parte, acumula una victoria, tres empates y una derrota en sus últimas cinco salidas. Los castellanos no han marcado ni encajado en sus dos encuentros más recientes, ambos con empate a cero, ante el Almería y el Real Sociedad B. Su única victoria en este tramo llegó frente al Gijón con un ajustado 1-0.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial reciente entre ambos equipos apunta a un equilibrio notable. En los últimos cinco enfrentamientos directos en Segunda División, Granada y Burgos no han logrado separarse con claridad: los resultados incluyen empates, victorias para cada lado y marcadores ajustados que reflejan la paridad entre ambos conjuntos. El encuentro más reciente, disputado en septiembre de 2025 en el estadio del Burgos, terminó con empate a uno. En conjunto, ninguno de los dos equipos ha dominado la serie de forma clara.

Clasificación

En la tabla de Segunda División, el Burgos ocupa la octava posición, mientras que el Granada se sitúa en el decimocuarto puesto. La diferencia de seis lugares entre ambos equipos ilustra bien el contraste de momentos: los visitantes están instalados en la zona de play-off de ascenso, mientras que los locales miran más hacia abajo que hacia arriba.