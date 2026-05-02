Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Segunda Division - Segunda División Municipal de Ipurua

Cómo ver Eibar vs Málaga en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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El partido entre Eibar y Málaga se puede seguir en directo a través de los canales y plataformas de streaming que se detallan a continuación. Tanto la opción de televisión como la de live stream están disponibles para que no te pierdas ningún detalle del encuentro.

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Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Eibar recibe al Málaga en el Municipal de Ipurua en un encuentro de Segunda División con los dos equipos separados por apenas un punto en la clasificación. Con la temporada entrando en su recta final, cada resultado tiene un peso especial para ambos conjuntos.

El equipo armero llega al partido en un estado de forma notable. Cuatro victorias en los últimos cinco partidos de liga dibujan a un Eibar que ha encontrado regularidad en el tramo decisivo del campeonato, y el factor Ipurua sigue siendo un argumento de peso.

El Málaga, por su parte, atraviesa un momento más irregular. Los malagueños han sumado dos derrotas consecutivas antes de este desplazamiento al País Vasco, lo que añade urgencia a un partido que no pueden permitirse perder si quieren mantenerse al ritmo de los de arriba.

Ambos clubes se conocen bien. Los enfrentamientos directos recientes entre Eibar y Málaga han producido resultados ajustados, con empates y victorias mínimas que reflejan el equilibrio entre dos plantillas de nivel similar en esta categoría.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión, el live stream disponible y la hora exacta del pitido inicial.

Noticias del equipo y escuadras

En este momento no hay información confirmada sobre bajas por lesión ni sanciones en el Eibar, y el club tampoco ha facilitado un once probable de cara al partido. Se actualizará esta sección con los datos disponibles a medida que se acerque el pitido inicial.

En el caso del Málaga, la situación es similar: no se han comunicado ausencias por lesión ni suspensiones, y el once titular previsto tampoco está disponible por el momento. Cualquier novedad se incorporará antes del inicio del encuentro.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

El Eibar presenta un rendimiento sólido en sus últimos cinco partidos de liga, con cuatro victorias y un empate, sin conocer la derrota. Los armeros ganaron con solvencia en su último encuentro, imponiéndose al Albacete por 3-0 a domicilio el 24 de abril. En ese tramo de cinco partidos también se anotó una victoria ante el SD Huesca por 2-1 y un triunfo por 3-0 frente al AD Ceuta FC. El conjunto de Ipurua ha marcado siete goles y no ha encajado ninguno en sus tres victorias más recientes.

El Málaga llega con una dinámica más preocupante: una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. La derrota más reciente fue ante el Castellón por 3-2 el 25 de abril, y la semana anterior había caído frente al Almería por 3-2 también. El único triunfo del conjunto andaluz en este período fue la victoria por 2-0 contra Las Palmas, aunque los empates ante Deportivo La Coruña (1-1) y FC Andorra (3-3) muestran una defensa que ha concedido goles con frecuencia.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 16 de agosto de 2025 en La Rosaleda, con un empate a uno en partido de Segunda División. Antes de ese resultado, los dos clubes también igualaron a dos en Ipurua en abril de 2025. En los cinco últimos duelos directos, el Eibar acumula dos victorias por una del Málaga, con dos empates, y el conjunto vasco no ha perdido ninguno de los dos partidos disputados como visitante en ese período.

Clasificación

En la tabla de Segunda División, el Eibar ocupa la séptima posición y el Málaga se sitúa en el octavo puesto, con ambos equipos muy próximos en la clasificación general.