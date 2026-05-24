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Segunda Division - Segunda División Municipal de Ipurua

Cómo ver Eibar vs Córdoba en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Eibar vs Córdoba se puede ver en directo a través de Movistar+ y DAZN. A continuación encontrarás las opciones disponibles para seguir el partido en España.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Municipal de Ipurua acoge este fin de semana un duelo de Segunda División entre Eibar y Córdoba, dos equipos separados por apenas un puesto en la tabla y con mucho en juego en el tramo final de la temporada.

El conjunto armero llega al partido con sensaciones encontradas. Benat San Jose ha visto cómo su equipo ha alternado victorias convincentes con derrotas que han frenado cualquier impulso. La derrota ante Cultural Leonesa en la última jornada complica el momento anímico del equipo local.

Córdoba, entrenado por Ivan Ania, llega con la confianza de haber encadenado cuatro victorias en sus últimos cinco partidos de liga. El tropiezo ante Albacete la semana pasada fue la única mancha en una racha que ha consolidado al equipo andaluz como uno de los más en forma de la categoría.

El choque tiene un atractivo especial por la igualdad entre ambos conjuntos en la clasificación. Cualquier resultado puede mover de forma significativa la posición de ambos en la tabla a estas alturas del campeonato.

Si quieres saber cómo ver el partido en directo, a continuación encontrarás toda la información sobre el canal de televisión, el live stream y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Benat San Jose no ha facilitado información sobre bajas ni sobre el once probable del Eibar de cara a este partido. Las novedades del equipo local se irán actualizando conforme se acerque el momento del pitido inicial.

En el bando visitante, Ivan Ania tampoco ha desvelado su alineación ni ha reportado lesionados o sancionados. La información sobre el estado de la plantilla del Córdoba se completará antes del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

El Eibar llega al partido con un balance de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros de liga. El equipo de Benat San Jose cayó 2-1 ante Cultural Leonesa en su último partido, aunque antes de esa derrota había sumado dos triunfos seguidos, incluido un contundente 0-3 en el campo del Albacete. En total, el conjunto armero ha marcado siete goles y encajado nueve en ese periodo, lo que refleja cierta fragilidad defensiva.

Córdoba presenta una de las mejores rachas del tramo final de la temporada, con cuatro victorias en los últimos cinco partidos. Ivan Ania perdió ante Albacete por 1-2 en la jornada más reciente, pero antes de eso el equipo andaluz encadenó triunfos ante Granada, Castellón y Gijón, este último por 3-2 en un partido con muchos goles. El Córdoba ha marcado nueve goles y encajado seis en ese periodo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial reciente entre ambos equipos arroja un balance muy igualado. En el encuentro más reciente, disputado en diciembre de 2025 en el campo del Córdoba, el partido terminó sin goles. Antes de eso, el Eibar se impuso con claridad en Ipurua por 4-1 en mayo de 2025, aunque el Córdoba había ganado en casa por 2-1 en diciembre de 2024. En los tres duelos más recientes de Segunda División, cada equipo ha ganado una vez y el empate también ha tenido su protagonismo.

Clasificación

En la tabla de Segunda División, el Eibar ocupa la octava posición y el Córdoba la novena, lo que convierte este partido en un enfrentamiento directo entre dos equipos que compiten por la misma franja de la clasificación.