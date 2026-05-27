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Conference League - Final Stage Red Bull Arena Leipzig

Cómo ver Crystal Palace vs Rayo Vallecano en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

En España, la Final de la UEFA Conference League entre Crystal Palace y Rayo Vallecano se puede ver en directo a través de Movistar+. A continuación tienes los detalles para seguir el partido por televisión y en streaming.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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La UEFA Conference League llega a su noche más importante. Crystal Palace y Rayo Vallecano se enfrentan este miércoles 27 de mayo en el Red Bull Arena de Leipzig con el título europeo en juego, en lo que será la gran final de la tercera competición de clubes del continente.

Para Crystal Palace, llegar a esta final supone la culminación de una temporada agridulce en la Premier League. Los Eagles cerraron su campaña doméstica con una derrota ante Arsenal, el equipo que se coronó campeón de la liga en Selhurst Park, pero Oliver Glasner ha mantenido al equipo centrado en el objetivo europeo. Esta es la oportunidad del club londinense de conquistar su primer título continental.

Rayo Vallecano llega desde Madrid con la confianza intacta. El conjunto de Vallecas, dirigido por Íñigo Pérez, ha completado una campaña notable en la Primera División española y se presenta en Leipzig como un rival que no renuncia a nada. Para un club de la envergadura del Rayo, una final europea es un hito histórico.

Los dos equipos llegan a Leipzig habiendo superado rivales de peso a lo largo de la competición. Crystal Palace eliminó al Shakhtar Donetsk en la fase previa a la final, mientras que Rayo Vallecano despachó al Strasbourg para asegurarse su plaza en Alemania.

En la tabla de la Conference League, el Rayo llega con mejor posición que los ingleses tras la fase de grupos, aunque en una final ese contexto pierde todo su peso. Lo que importa es lo que ocurra en los 90 minutos bajo las luces del Red Bull Arena.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión que emite la final y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Oliver Glasner no podrá contar con Chris Richards ni con Eddie Nketiah para la final. Más allá de esas ausencias, el técnico austriaco dispone de su bloque habitual y apunta a un once con Dean Henderson bajo palos, una defensa formada por Lacroix, Canvot, Clyne y Mitchell, y Ismaila Sarr, Daniel Muñoz, Adam Wharton, Yeremy Pino, Daichi Kamada y Jean-Philippe Mateta completando el equipo. Cabe señalar que Glasner no seguirá en el cargo la próxima temporada, lo que convierte esta final en su último partido al frente del equipo.

En el bando del Rayo, Íñigo Pérez solo tiene la baja confirmada de Luiz Felipe. El once proyectado sitúa a Dani Cárdenas en portería, con Pathé Ciss, Florian Lejeune, Pep Chavarría e Ivan Balliu en defensa, y Jorge de Frutos, Óscar Valentín, Álvaro García, Isi Palazón, Unai López y Alexandre Zurawski en las líneas de medio y ataque. Si se producen novedades de última hora, esta información se actualizará antes del pitido inicial.

Forma

Crystal Palace llega a la final con un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su triunfo más reciente en competición europea fue precisamente ante el Shakhtar Donetsk, con un 2-1 que les dio el pase a Leipzig. En la Premier League, los Eagles no han logrado encadenar dos victorias seguidas, con empates ante Brentford y Everton intercalados entre derrotas frente a Manchester City y Arsenal, partido en el que cayeron 2-1 en Selhurst Park el pasado domingo.

Rayo Vallecano, en cambio, llega en un momento de forma más sólido. Tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco encuentros reflejan un equipo que ha encontrado su mejor versión al final de la temporada. Los vallecanos ganaron 1-0 al Strasbourg en la Conference League y encadenaron dos triunfos consecutivos en liga frente a Villarreal y Alavés, con un total de seis goles marcados en esos dos partidos. Su único punto débil reciente ha sido la dificultad para cerrar partidos ante rivales como Valencia y Girona, donde cedieron tablas.

Historial de Enfrentamientos Directos

Crystal Palace y Rayo Vallecano nunca se han enfrentado antes en competición oficial, por lo que esta final en Leipzig será el primer encuentro entre ambos clubes. Sin historial previo entre sí, los dos equipos llegan sin referencias directas y con todo por escribir.

Clasificación

En la clasificación final de la fase de liga de la Conference League, Rayo Vallecano terminó en quinta posición, por delante de Crystal Palace, que acabó décimo. Esa diferencia en la tabla ya no tiene ninguna relevancia: en una final a partido único, los números de la fase regular no cuentan.