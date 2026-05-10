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Segunda Division - Segunda División Estadio El Arcangel

Cómo ver Córdoba vs Granada en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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El Córdoba vs Granada se puede seguir en directo por televisión y en streaming en España. A continuación tienes las opciones disponibles para no perderte el partido.

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Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Estadio El Arcángel de Córdoba acoge este encuentro de la Segunda División entre el Córdoba CF y el Granada CF, dos equipos con trayectorias bien distintas en lo que va de temporada.

El conjunto local llega en un estado de forma sobresaliente. Cinco victorias consecutivas en liga han convertido al Córdoba en uno de los equipos más en racha de la categoría, y su afición tiene motivos de sobra para creer que el equipo puede seguir escalando posiciones.

El Granada, por su parte, atraviesa un momento más irregular. Los nazaríes han ganado dos de sus últimos cinco partidos, pero encajaron una goleada ante el Almería y cedieron otro tropiezo frente al Albacete, lo que ha generado cierta inestabilidad en sus filas.

Con el Córdoba en el noveno puesto y el Granada en el decimocuarto, el partido tiene implicaciones distintas para cada equipo. Los locales buscan consolidarse en la zona alta, mientras que los visitantes necesitan puntos para alejarse de la zona de peligro.

El duelo promete intensidad. Los precedentes recientes entre ambos equipos no dejan indiferente a nadie, y el ambiente en El Arcángel será el de un estadio que sabe que su equipo llega en el mejor momento de la temporada.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión que lo emite y la hora exacta del inicio.

Noticias del equipo y escuadras

En este momento no se dispone de información oficial sobre bajas, lesiones o sanciones en el Córdoba CF. Se actualizará la alineación probable del equipo local en cuanto haya novedades antes del partido.

Tampoco hay datos confirmados sobre el estado de la plantilla del Granada CF. La alineación prevista de los visitantes y cualquier novedad sobre su equipo se añadirá próximamente.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

El Córdoba llega al partido con un pleno de victorias en sus últimos cinco partidos de liga. Su racha más reciente incluye una victoria a domicilio ante el Castellón (1-2) el 2 de mayo, y antes de eso superó al Gijón (3-2), al Cultural Leonesa (1-2), al Real Zaragoza (1-0) y al Cádiz (1-3). Cinco victorias, cinco partidos: el conjunto cordobés ha marcado ocho goles a domicilio en ese período y ha demostrado solidez tanto en casa como fuera.

El Granada presenta un balance de dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. El partido más reciente fue una victoria ante el Real Zaragoza (0-1) el 1 de mayo, pero los nazaríes encajaron cuatro goles ante el Almería (2-4) y también cedieron ante el Albacete (4-1) y el Castellón (3-2). En total, el Granada ha concedido once goles en sus últimos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 22 de noviembre de 2025 en el estadio del Granada, con empate a uno en la Segunda División. Antes de ese resultado, el Córdoba goleó al Granada en El Arcángel por 5-0 en marzo de 2025, también en liga. En los cinco últimos enfrentamientos registrados, el Córdoba acumula dos victorias, el Granada una, y los dos restantes terminaron en empate o con victoria visitante, con un total de catorce goles entre ambos equipos.

Clasificación

En la tabla de la Segunda División, el Córdoba ocupa la novena posición, mientras que el Granada se sitúa en el decimocuarto lugar.