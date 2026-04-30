Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Alhama CF vs Espanyol en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Es posible que recibamos una comisión si te registras a través de uno de nuestros enlaces.

A continuación encontrarás las opciones de canal de TV y live stream disponibles para seguir el partido en directo.

Si te encuentras viajando fuera de España, puedes utilizar una VPN para acceder a los servicios de streaming habituales y ver el partido como si estuvieras en casa.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Alhama CF recibe a Espanyol en un partido de Liga F con implicaciones directas en la parte media y baja de la tabla. Las dos escuadras llegan a este encuentro en momentos delicados, lo que convierte el duelo en un choque con mucho en juego para ambas.

Alhama atraviesa una racha complicada. Las murcianas han sumado apenas un punto en sus últimos cinco partidos de Liga F, con cuatro derrotas consecutivas antes de rescatar un empate ante el Deportivo La Coruña el pasado 26 de abril. Su posición en el descenso exige una reacción urgente.

La última derrota antes de ese empate llegó frente a la Real Sociedad por un contundente 5-1, y el equipo también cedió ante el Atlético de Madrid y el Sevilla. La solidez defensiva es la asignatura pendiente de un Alhama que necesita puntos de manera inmediata.

Espanyol no llega en mejor estado. Las periquitas acumulan tres derrotas en sus últimos cinco compromisos, incluyendo una goleada por 4-1 encajada ante el Barcelona Femení el 22 de abril, partido en el que las azulgranas sellaron su séptimo título consecutivo de Liga F.

Aun así, Espanyol ha mostrado capacidad para puntuar fuera de casa. Un triunfo ante el Levante y un empate frente al Madrid Femenino en las últimas semanas indican que el equipo tiene recursos, aunque la regularidad le sigue faltando.

Con Alhama en puestos de descenso y Espanyol en la undécima posición, este partido tiene un valor diferente para cada conjunto. Para saber cómo seguir el encuentro en directo, aquí tienes toda la información.

Noticias del equipo y escuadras

En cuanto a las novedades de los equipos, no hay información confirmada sobre bajas por lesión ni sanciones en el Alhama CF de cara a este partido. Tampoco se ha publicado un once probable oficial para el conjunto local.

Espanyol llega igualmente sin datos oficiales sobre ausencias o alineación prevista. Se actualizará la información sobre ambos equipos a medida que se acerque el inicio del partido.

Forma

Alhama CF presenta un balance de 0 victorias, 1 empate y 4 derrotas en sus últimos cinco partidos de Liga F. El resultado más reciente fue un empate a dos goles ante el Deportivo La Coruña el 26 de abril. En ese tramo, el equipo también perdió por 5-1 frente a la Real Sociedad y por 2-1 ante el Atlético de Madrid. Las murcianas han encajado 11 goles y marcado 7 en estos cinco encuentros, lo que refleja las dificultades defensivas del equipo.

Espanyol acumula 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas en sus últimos cinco partidos. La derrota más reciente fue la goleada por 4-1 ante el Barcelona Femení el 22 de abril. El equipo también perdió por 2-0 ante el Granada Femenino, aunque antes había conseguido un triunfo por 1-0 frente al Levante y otro por 2-0 ante el Eibar. Las periquitas han marcado 6 goles y encajado 7 en este período.

Historial de Enfrentamientos Directos

ALH Último partidos ESP 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Espanyol 3 - 0 Alhama CF 0 Goles marcados 3 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 0/1

El único precedente reciente entre ambos equipos en el conjunto de datos disponible tuvo lugar el 11 de octubre de 2025 en Liga F, con Espanyol como local y un resultado de 3-0 favorable a las periquitas. Con ese único registro, Espanyol se lleva el balance de los antecedentes directos disponibles.

Clasificación

En la clasificación actual de Liga F, Alhama CF ocupa la decimoquinta posición, mientras que Espanyol se sitúa en el undécimo lugar de la tabla.