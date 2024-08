Suiza vs España

Serbia vs España

La Roja disputará sus primeros dos partidos tras la conquista de la Eurocopa en Alemania.

La Selección de España se prepara para iniciar otro gran desafío, en este caso con la disputa de una nueva edición de la UEFA Nations League, competición en la que tendrá que defender el título conseguido en junio de 2023.

El combinado de Luis de la Fuente afronta sus primeros dos partidos después de obtener la Eurocopa de Alemania 2024, certamen en el que venció a Inglaterra en la gran final, y lo hace midiéndose en el Grupo 4 de la Liga A a Serbia y Suiza.

Lista de convocados de Luis de la Fuente de la Selección de España para los partidos de septiembre de 2024 contra Serbia y Suiza, de la UEFA Nations League: cuándo la ofrece y qué futbolistas van

Luis De la Fuente entregará la convocatoria de la Selección española el viernes 30 de agosto, menos de una semana antes del primero de los compromisos del parón FIFA.

Se espera que la base de la lista sea la misma que el entrenador viene utilizando desde que asumió su cargo. Se espera que la gran ausencia sea la de Álvaro Morata, centrodelantero titular de La Roja.

El delantero debe cumplir un partido de suspensión y no podría formar parte de la plantilla en Belgrado. El motivo tiene que ver con la celebración de la Eurocopa, en la que cantó junto a Rodri que "Gibraltar es España", infringiendo el reglamento de la UEFA sobre no realizar manifestaciones de carácter no deportivo durante un acontecimiento deportivo.

Y si bien podía ser citado para jugar ante Suiza en Ginebra, una lesión muscular sufrida con el Milan le demandará algunas semanas de recuperación.

Rodri también está sancionado por la UEFA por el mismo motivo que Morata, pero podría entrar en la convocatoria para jugar contra Suiza.

Jesús Navas, que se ha retirado de la Selección, y Unai Simón, que está de baja tras la artroscopia que se le realizó en la muñeca derecha, tampoco entrarán en la lista. El doctor Piñal reparó la rotura del ligamento escafosemilunar del portero del Athletic y “podría estar de baja entre cuatro y cinco meses”, según el pronóstico del cirujano de la clínica La Luz de Madrid.

Entre los que podrían entrar en la convocatoria para los dos primeros partidos de España en el camino al Mundial 2026 están los tres descartes de la pasada Eurocopa: Cubarsí, Marcos Llorente y Aleix García. También se espera la entrada de un nuevo lateral derecho que acompañe a Carvajal y cubra la plaza de Navas y un portero que haga lo mismo con la de Unai Simón. Juanlu y Arnau Tenas son candidatos.

Lista de De la Fuente para los duelos con Serbia y Suiza

La lista de convocados es la siguiente:

Por confirmar.

¿Qué partidos y cuándo juega la Selección España en septiembre de 2024? Horarios, calendarios y fechas