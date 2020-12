Lillini: "Perdimos en un partido todo lo que hicimos en 20 fechas"

El sudamericano lamentó la segunda derrota de la campaña de los Felinos, que los dejó con pie y medio fuera de la final.

Andrés Lillini, entrenador de Pumas, no huyó a la autocrítica después de que su equipo perdiera contra Cruz Azul por 4-0 en los primeros 90 minutos de la semifinal de ida del torneo Guardianes 2020 de la .

"El ánimo es de una derrota. En los primeros 10 minutos de un partido definitorio perdimos lo que hicimos en 20 fechas, es una tristeza muy grande", declaró el entrenador con pesadumbre en la conferencia de prensa.

Eso sí, pese a que sabe que la ventaja es muy amplia, el argentino no se dio por vencido todavía de cara al cotejo de vuelta en CU para el domingo sin importar que necesitaría otro 4-0 o incluso más.

“Hoy estoy golpeado y mañana seré el mismo de siempre. De valiente no me van a ganar. Me puedo doblar pero no quebrar... Vamos a salir al frente, cueste lo que cueste, bajo cualquier circunstancia", agregó.