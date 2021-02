Liga MX: ¿Cuántos casos de alineación indebida han existido y cuál fue la sanción?

Las Águilas podrían perder los tres puntos ante Atlas por un error inadmisible, pero no es la primera vez que sucede en el futbol mexicano.

Los tres puntos del América contra Atlas están en serio peligro por la alineación indebida de Federico Viñas. El uruguayo no tuvo minutos en el Estadio Jalisco pero sí estuvo en el banquillo de suplentes y era una de las opciones de Santiago Solari, pese a que su nombre no estaba en la lista entregada al cuerpo arbitral.

La Comisión Disciplinaria dio a conocer a través de un comunicado oficial que se abrió un proceso de investigación por lo ocurrido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74, 84 y 85 del reglamento de sanciones, razón por la que Atlas es optimista con respecto a la posibilidad de quedarse con los tres puntos.

Pero, al margen del desenlace que tenga esta disputa entre ambos clubes, lo cierto es que no es un hecho inédito en la Liga MX, ni mucho menos. Ya hay una importante cantidad de antecedentes sobre las alineaciones indebidas en el campeonato local, pero los resultados fueron distintos en cada uno de los casos.

En Goal hacemos un repaso de los antecedentes de alineación indebida y cuál fue la sanción adoptada por la Liga MX:

CLAUSURA 2007

El primer caso se produjo en las semifinales de la Liguilla del torneo Clausura 2007. Cruz Azul fue eliminado por la alineación indebida de Salvador Carmona, suspendido por caso de dopaje. Por eso, el partido de vuelta ante Pachuca no se llevó a cabo y los Tuzos avanzaron a la gran final ante América.

CLAUSURA 2013

Toluca perdió contra Cruz Azul, pero el Diablo peleó los puntos en la mesa debido a que la Máquina registró a Alan Vidal, cuando en la banca estuvo Jesús Lara. Sin embargo, los escarlatas no tuvieron éxito por la vía administrativa, ya que la Comisión Disciplinaria determinó que los Cementeros no incurrieron en alineación indebida.

CLAUSURA 2017

Cambio de último momento en nuestra alineación, iniciará @DiegoLainez10 en lugar de @Gerson108028 #HoyJuegaAmérica💛💙 — Club América (@ClubAmerica) March 19, 2017

El error cometido con Viñas no es nuevo en América. En el Clausura 2017 el equipo casi pierde los puntos conquistados ante Pumas, pues iba a alinear a Gerson Torres, quien estaba registrado con la Sub 20 y no podía jugar contra la UNAM. Por eso, antes de iniciar el partido en el Olímpico Universitario, las Águilas modificaron la alineación y pusieron a Diego Lainez en lugar del tico.

TAMBIÉN EN COPA MX

Dorados de Sinaola perdió un partido contra Leones Negros en la Copa MX 2017 , debido a que se presentó a jugar con 11 jugadores del primer equipo y no 12, como lo establece el reglamento. La sanción fue una derrota más una multa económica.

Dos años después se presentó una situación de este tipo en los cuartos de final de la Copa MX, instancia en la que Morelia reclamó alineación indebida de Xolos debido a que el equipo fronterizo culminó los 180 minutos con tres menos y no con todos. Sin embargo, las autoridades determinaron que Tijuana no incumplió el reglamento.