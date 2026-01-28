Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Liga MX
team-logoLeon
Estadio Nou Camp
team-logoTigres
Mira el partido en streaming con
Marcos Moreno

León vs Tigres, Clausura 2026 de la Liga MX: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido entre León y Tigres del Clausura 2026, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

León recibe a los Tigres este sábado 31 de enero a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Nou Camp, como parte de la actividad de la jornada 4 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Sigue aquí en directo el partido León vs Tigres del torneo Clausura 2026 de la Liga MX

La Fiera ha venido de más a menos en el campeonato, pues tras derrotar a Cruz Azul en la fecha 1, acumulan una derrota y un empate, por lo que quieren volver a la senda del triunfo contra los actuales subcampeones del futbol mexicano.

Los de la UANL hilan dos partidos sin ganar y además, no han podido marcar en esos dos compromisos y buscarán cuanto antes encontrarse con la victoria una vez más para que no se enciendan las alarmas al interior del club por una mala racha.

Aquí en GOAL, te decimos cómo ver las transmisión de este partido del torneo Clausura 2026

Liga MX
Leon crest
Leon
LEO
Tigres crest
Tigres
TIG

Cómo ver León vs Tigres, por Clausura 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
MéxicoFox One
Estados UnidosVix
SudaméricaSin transmisión
EspañaSin transmisión

El partido será transmitido en exclusiva a través de Fox One, mientras que en los Estados Unidos, podrá verse por la señal de Vix. Para España y Sudamérica no habrá transmisión de este compromiso.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de León vs Tigres

crest
Liga MX - Clausura
Estadio Nou Camp

El partido se disputa este sábado 31 de enero a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y tendrá como escenario el estadio Nou Camp.

  • México: 19:00 horas
  • Estados Unidos:20:00 horas (tiempo del este)
  • Argentina:22:00 horas 
  • España:00:00 horas 

Noticias del equipo y escuadras

Leon contra Tigres alineaciones probables

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • I. Ambriz

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • G. Pizarro

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Noticias de León

León sabe que es clave para sus aspiraciones hacerse fuerte como local y esperan conseguir un segundo triunfo en el Bajío y saldar la deuda que tienen con su afición tras un Apertura 2025 para el olvido en el que se quedaron muy lejos de poder entrar a la Liguilla.

Los Panzas Verdes además, acumulan cinco partidos consecutivos sin poder derrotar a los Tigres en cualquier escenario y esperan aprovechar el mal momento del equipo de San Nicolás de los Garza para romper esa inercia negativa de una vez por todas.

Noticias de Tigres

Los Tigres confían en que el parón del torneo Clausura 2026 les haya ayudado a tomar un necesario respiro y retomar su mejor versión después de dos juegos sin conocer la victoria y sin poder marcar gol tampoco.

Guido Pizarro deberá ser cuidadoso con gestionar la carga de sus futbolistas, pues el próximo martes inicia su camino en la Concacaf Champions Cup contra el Forge FC de Canadá y la actividad constante comenzará a partir de ahora para los de la UANL. Para el equipo Regio, el torneo continental será clave, ya que da un acceso a la Copa Intercontinental de este año y al Mundial de Clubes del 2029.

Para este duelo, los Felinos ya no contarán con la presencia de Uriel Antuna, el cual al no entrar en planes de la institución, fue vendido a los Pumas de la UNAM, los cuales estaban interesados en su fichaje desde el inicio del mercado de transferencias y por fin han logrado hacerse de los servicios del extremo mexicano.

Cómo llegan al partido

LEO
-Formulario

Gol marcado (encajado)
5/8
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
4/5

TIG
-Formulario

Gol marcado (encajado)
4/4
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Historial de Enfrentamientos Directos

LEO

Últimos partidos

TIG

1

Victoria

2

Empates

2

Victorias

4

Goles marcados

5
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Clasificación

Enlaces útiles

Anuncios
0