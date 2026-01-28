León vs Tigres, Clausura 2026 de la Liga MX: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

León recibe a los Tigres este sábado 31 de enero a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Nou Camp, como parte de la actividad de la jornada 4 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Sigue aquí en directo el partido León vs Tigres del torneo Clausura 2026 de la Liga MX

La Fiera ha venido de más a menos en el campeonato, pues tras derrotar a Cruz Azul en la fecha 1, acumulan una derrota y un empate, por lo que quieren volver a la senda del triunfo contra los actuales subcampeones del futbol mexicano.

Los de la UANL hilan dos partidos sin ganar y además, no han podido marcar en esos dos compromisos y buscarán cuanto antes encontrarse con la victoria una vez más para que no se enciendan las alarmas al interior del club por una mala racha.

Cómo ver León vs Tigres, por Clausura 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING México Fox One Estados Unidos Vix Sudamérica Sin transmisión España Sin transmisión

El partido será transmitido en exclusiva a través de Fox One, mientras que en los Estados Unidos, podrá verse por la señal de Vix. Para España y Sudamérica no habrá transmisión de este compromiso.

Hora de inicio de León vs Tigres

Liga MX - Clausura Estadio Nou Camp

El partido se disputa este sábado 31 de enero a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y tendrá como escenario el estadio Nou Camp.

México: 19:00 horas

Estados Unidos:20:00 horas (tiempo del este)

Argentina: 22:00 horas

22:00 horas España:00:00 horas

Noticias del equipo y escuadras

Noticias de León

León sabe que es clave para sus aspiraciones hacerse fuerte como local y esperan conseguir un segundo triunfo en el Bajío y saldar la deuda que tienen con su afición tras un Apertura 2025 para el olvido en el que se quedaron muy lejos de poder entrar a la Liguilla.

Los Panzas Verdes además, acumulan cinco partidos consecutivos sin poder derrotar a los Tigres en cualquier escenario y esperan aprovechar el mal momento del equipo de San Nicolás de los Garza para romper esa inercia negativa de una vez por todas.

Noticias de Tigres

Los Tigres confían en que el parón del torneo Clausura 2026 les haya ayudado a tomar un necesario respiro y retomar su mejor versión después de dos juegos sin conocer la victoria y sin poder marcar gol tampoco.

Guido Pizarro deberá ser cuidadoso con gestionar la carga de sus futbolistas, pues el próximo martes inicia su camino en la Concacaf Champions Cup contra el Forge FC de Canadá y la actividad constante comenzará a partir de ahora para los de la UANL. Para el equipo Regio, el torneo continental será clave, ya que da un acceso a la Copa Intercontinental de este año y al Mundial de Clubes del 2029.

Para este duelo, los Felinos ya no contarán con la presencia de Uriel Antuna, el cual al no entrar en planes de la institución, fue vendido a los Pumas de la UNAM, los cuales estaban interesados en su fichaje desde el inicio del mercado de transferencias y por fin han logrado hacerse de los servicios del extremo mexicano.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

