Layún, sobre la Selección mexicana: "Me apuñalaron por la espalda"

El lateral de Rayados explicó los motivos por los cuales no volvió a ser convocado por el Tata Martino.

Miguel Layún no se guardó nada luego de ser consultado por su ausencia en la Selección mexicana. El lateral derecho de , luego de consagrarse campeón del Apertura 2019, reveló todos los detalles que lo tienen lejos del Tri desde hace algunos meses.

"El tema de la selección me tiene sin cuidado, se ha hablado mucho, muchos rumores, sin fundamento, me ha lastimado, porque gente cercana y dentro de la selección ha hablado de mí, a mis espaldas, sin siquiera saber. Sin preguntarme a mí sí todo era real", dijo Layún.

"Me dio la espalda gente cercana, si escucha esto los que me apuñalaron por la espalda, ellos sabrán quiénes son; me tiene sin cuidado. Trabajo para Monterrey, a Selección le he dado todo, hay veces que se mancha por cosas extra cancha, lo triste es que las cosas se mal interpretaron por gente cercana", agregó.

Vale destacar que Layún fue acusado por incurrir en indisciplinas durante una concentración con la Selección mexicana, razón por la que no volvió a ser tomado en cuenta por el Tata Martino para los partidos internacionales con el combinado azteca.