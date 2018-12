Las horas decisivas de Colo Colo

En Blanco y Negro esperan confirmar al técnico durante esta semana. Además, el Cacique debe sellar el futuro de Jaime Valdés y Julio Barroso.

Colo Colo vivirá una semana clave de cara a su temporada 2019. El Cacique tendrá horas decisivas respecto a su nuevo cuerpo técnico y el futuro de algunos jugadores como Julio Barroso y Jaime Valdés.

Sobre al primer punto, una de las pocas cosas que genera consenso en el directorio de Blanco y Negro es que Mario Salas tiene que ser el reemplazante de Héctor Tapia, quien en esta jornada fue oficializado en Real Garcilaso. El exfutbolista firmaría a cambio de 850 mil dólares anuales.

El bicampeón con Universidad Católica, de extraordinaria campaña con Sporting Cristal, se alzó con el título del torneo Descentralizado y por estos días debe cerrar anticipadamente su vínculo con el conjunto cervecero para arribar a Macul. “Van a ocurrir cosas importantes esta semana en Colo Colo”, adelantó el director deportivo de la escuadra blanca, Marcelo Espina.

El Comandante ya recibió la bendición de Esteban Paredes, el capitán, quien a mediados de semana declaró: “Es normal que a Mario lo quieran muchos clubes por lo que hizo en Católica, hizo algo histórico con un juego muy ofensivo, a la hora de presionar lo hacían muy rápido. Gusta a la mayoría del directorio y a mí en lo principal”, expresaba.

Una idea similar tuvo el volante Claudio Baeza, quien este domingo manifestó que “ojalá pueda llegar Mario Salas a Colo Colo, es un entrenador con grandes capacidades”. El contrato del viñamarino se extenderá por las próximas dos temporadas, mismo período por el que firmó en Cruzados y en los Celestes.

¿Respecto a sus jugadores? Barroso termina contrato y aún está en proceso de negociación para acordar su extensión; mientras que Pajarito podría dejar la tienda de Pedrero para reforzar a Palestino. En el Estadio Monumental aún esperan su continuidad.

El artículo sigue a continuación

Para la conformación del plantel 2019, Salas dispondrá de dos millones de dólares. Se espera que el club que disputará la Copa Sudamericana sume a cuatro jugadores: un defensa, un volante y dos delanteros. De hecho, Emanuel Herrera, una de las máximas figuras y goleador del Sporting, con 40 conquistas, podría ser el reemplazo de Lucas Barrios quien dejó el club de manera anticipada.

El jueves podría ser anunciado el DT. "Ese es un tema que hay que resolver, y de alguna forma no estoy en condiciones para definir esa situación ahora. No puedo afirmar absolutamente nada. Depende de muchas cosas, y de reuniones que debo tener. Y obviamente de la decisión que yo vaya a tener", aseguró el estratega después de golear a Alianza Lima. "No tengo plazos", agregó en medio del festejo.

“Lamentablemente no podemos hacer nada si tiene otros ofrecimientos. Queremos que siga, pero no podemos hacer nada si aparecen clubes más poderosos. Hay situaciones contra las que no podemos competir”, dijo, por su parte, el gerente del monarca peruano, Alfonso García Miró. “Ahora que terminó el torneo, podemos hablar. Esperamos definir esta situación entre este lunes y el miércoles”, cerró.